L’ancien Premier ministre populiste slovaque signe un accord de coalition avec deux autres partis pour former un nouveau gouvernement

BRATISLAVA, Slovaquie (AP) — Un ancien Premier ministre populiste de Slovaquie, qui envisage de mettre fin au soutien militaire du pays à l’Ukraine, a signé lundi un accord de coalition avec les dirigeants de deux autres partis pour former un nouveau gouvernement.

Robert Fico et son parti de gauche Smer, ou Direction, ont remporté le Élections législatives du 30 septembre avec 22,9 % des voix, remportant 42 sièges sur les 150 sièges de la législature. Il lui fallait trouver des partenaires de coalition pour gouverner avec une majorité.

Fico a signé un accord avec Peter Pellegrini, chef du parti de gauche Hlas, ou Voice, qui s’est classé troisième aux élections et possède 27 sièges, et le Parti national slovaque ultra-nationaliste et pro-russe, qui compte 10 députés. dans le nouveau parlement.

Pellegrini était auparavant un membre important du parti de Fico, mais s’en est séparé pour former Hlas après que le Smer entaché de scandale ait perdu les élections de 2020. Leur réunion a été essentielle à la capacité de Fico à former un gouvernement.

Les trois partis ont convenu la semaine dernière que le parti de Fico nommerait le Premier ministre et aurait six autres ministres, ouvrant ainsi la voie à Fico pour devenir chef du gouvernement slovaque pour la quatrième fois.

Hlas nommera le président du Parlement et sept ministres, tandis que le Parti national slovaque aura trois ministres.

Fico a déclaré que les trois partis doivent encore nommer leurs ministres avant de remettre la liste à la présidente Zuzana Caputova, dont le rôle est de prêter serment dans le nouveau gouvernement.

Fico n’a pas précisé quand cela pourrait se produire, mais a répété qu’il espérait représenter la Slovaquie au prochain sommet des dirigeants de l’Union européenne, prévu à la fin de la semaine prochaine.

Fico a fait campagne sur un message pro-russe et anti-américain. Il s’est engagé à retirer le soutien militaire de la Slovaquie à l’Ukraine, et sa victoire pourrait mettre davantage à rude épreuve la fragile unité de l’Union européenne et de l’OTAN.

Il avait précédemment déclaré qu’il souhaitait que la Slovaquie reste membre de l’UE et de l’OTAN, mais dans le « plein respect » de la souveraineté de son pays.

Smer occupera, entre autres, les postes de ministre des Affaires étrangères, de la Justice, de la Défense et des Finances.

Fico a déclaré lundi que le ministère des Affaires étrangères « ne parlerait pas au nom des intérêts étrangers ».

Hlas sera en charge des ministères de l’Intérieur, de l’Économie et de l’Éducation tandis que le Parti national slovaque aura les ministres de la Culture et de l’Environnement.

Les critiques de Fico craignent que son retour au pouvoir ne conduise la Slovaquie à abandonner sa voie par d’autres moyens, en suivant la voie de la Hongrie sous le Premier ministre Viktor Orbán et, dans une moindre mesure, de la Pologne sous le parti Droit et Justice.