Par Asif Shahzad

ISLAMABAD (Reuters) – Le triple Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif rentre chez lui samedi après quatre ans d’exil volontaire à Londres, cherchant à regagner du soutien pour son parti trois mois avant les élections générales.

Le retour de Sharif intervient alors que son principal rival, Imran Khan est en prison, mais le joueur de cricket devenu homme politique reste populaire dans tout le Pakistan après son éviction du poste de Premier ministre en 2022.

Sharif « devra redynamiser une base de soutien à un moment où la popularité du parti a pris un coup dur grâce à l’importante banque de votes d’Imran Khan », a déclaré Michael Kugelman, directeur de l’Institut d’Asie du Sud au Wilson Center.

Sharif, qui a été évincé lors d’un coup d’État en 1999, retourne au Pakistan pour la première fois depuis son départ pour Londres en 2019. Il purgeait une peine de 14 ans de prison après avoir été reconnu coupable dans deux affaires de corruption avant d’être autorisé à se rendre à l’étranger pour des raisons médicales. traitement pour une durée limitée.

Les condamnations sont toujours en vigueur au Pakistan, mais un tribunal a interdit jeudi aux autorités d’arrêter Sharif jusqu’au 24 octobre, date à laquelle il doit comparaître devant le tribunal. Son avocat a déclaré qu’il contesterait les condamnations.

Sharif ne peut pas se présenter à nouveau aux élections ni exercer de fonctions publiques en raison de ses convictions, même si son parti a déclaré qu’il ambitionnait de devenir Premier ministre pour la quatrième fois.

Khan est également disqualifié des élections en raison de sa condamnation en août, dont il a fait appel.

Sharif, 73 ans, a déclaré qu’il avait été évincé à la demande de la puissante armée du pays après s’être brouillé avec ses principaux généraux, qui jouent un rôle démesuré dans la politique de ce pays d’Asie du Sud doté de l’arme nucléaire.

Il affirme que l’armée a ensuite soutenu Khan pour l’aider à remporter les élections générales de 2018 – ce que Khan et l’armée nient.

Cependant, l’armée et Khan se sont brouillés en 2022 et, au cours des derniers mois, les plus hauts généraux du pays ont été impliqués dans une confrontation meurtrière avec Khan, ce qui a donné à Sharif un certain espace politique.

L’armée nie toute ingérence dans la politique.

« Pour Sharif, une fois passée l’euphorie immédiate de son retour, il devra faire face à une bataille difficile. La lune de miel ne durera pas longtemps », a déclaré Kugelman.

En exil, Sharif aurait joué un rôle majeur dans l’éviction de Khan et l’installation d’un gouvernement de coalition dirigé par son jeune frère. Shehbaz Sharif .

Khan a mené une campagne incessante contre sa destitution, ce qui lui a permis de gagner un énorme soutien public, en particulier auprès du gouvernement de coalition pris dans une crise économique paralysante qui a vu une inflation record et une dépréciation massive de la monnaie.

La hausse du coût de la vie est devenue insupportable pour de nombreux Pakistanais après que le gouvernement de coalition a dû accepter de sévères ajustements budgétaires pour reprendre le financement du Fonds monétaire international (FMI), qui avait suspendu ses paiements après que Khan ait fait échouer un accord au cours de ses derniers jours de mandat.

La position de Khan de défier les réformes rigoureuses du FMI n’a fait que contribuer à sa popularité.

Sharif a fait ses preuves en matière de politique de croissance économique et de développement du secteur public. Lorsqu’il a été démis de ses fonctions de Premier ministre en 2017, le taux de croissance du PIB du Pakistan était de 5,8 % et l’inflation oscillait autour de 4 % seulement.

En septembre, l’inflation a atteint plus de 31 % sur un an et la croissance devrait être inférieure à 2 % pour cet exercice.

L’auteur et analyste Ayesha Siddiqa estime que c’est dans l’économie que Sharif lancera sa campagne.

« Il a besoin d’une équipe bien plus solide pour diriger l’économie », a-t-elle déclaré, tout en soulignant : « Sa tâche principale est d’effacer la mémoire d’Imran Khan de l’esprit des gens ».

L’arrivée de Sharif a lancé une campagne pour les élections générales prévues pour la dernière semaine de janvier.

« Nawaz Sharif va relancer l’économie une fois de plus », pouvait-on lire sur une banderole accrochée à un train amenant des partisans à un rassemblement auquel il prendra la parole samedi à Lahore, dans l’est du pays.

(Reportage d’Asif Shahzad ; édité par Kim Coghill)