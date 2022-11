L’ancien Premier ministre pakistanais Khan demande à son parti de quitter toutes les assemblées

Khan, une ancienne star du cricket devenue politicienne, a été évincée lors d’un vote de censure au parlement en avril. Il est maintenant dans l’opposition et réclame des élections anticipées, affirmant que son éviction était illégale et orchestrée par le Premier ministre Shahbaz Sharif, avec l’aide du gouvernement américain. Sharif et Washington ont rejeté les allégations et le gouvernement actuel a déclaré que les prochains scrutins se tiendraient comme prévu en 2023.