L’ancien Premier ministre pakistanais Khan demande à son parti de quitter toutes les assemblées

ISLAMABAD (AP) – L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a déclaré samedi que son parti quittait les assemblées régionales et nationales du pays, alors qu’il faisait sa première apparition publique depuis qu’il avait été blessé lors d’une attaque à l’arme à feu au début du mois.

Khan, une ancienne star du cricket devenue politicienne, a été évincée lors d’un vote de censure au Parlement en avril. Il est maintenant dans l’opposition et réclame des élections anticipées, affirmant que son éviction était illégale et orchestrée par le Premier ministre Shahbaz Sharif, avec l’aide du gouvernement américain. Sharif et Washington ont rejeté les allégations et le gouvernement actuel a déclaré que les prochains scrutins se tiendraient comme prévu en 2023.

Khan a lancé une marche de protestation à la fin du mois dernier depuis la ville orientale de Lahore vers Islamabad dans le cadre de sa campagne pour des élections anticipées, mais a renoncé à diriger personnellement le convoi après avoir été blessé par un homme armé qui a ouvert le feu sur son véhicule. Un des partisans de Khan a été tué et 13 ont été blessés dans l’attaque. Le tireur a été arrêté.

Samedi soir, dans la ville de Rawalpindi près d’Islamabad, Khan a rejoint la marche de protestation, où il a fait ses remarques.

Il a dit à des dizaines de milliers de ses partisans enthousiastes que son parti Tehreek-e-Insaf quittait toutes les assemblées régionales et nationales et sortait de ce « système corrompu ».

Son parti a démissionné en masse de l’Assemblée nationale en avril avant un vote pour élire un nouveau Premier ministre, bien que la plupart des démissions n’aient pas encore été acceptées. Le bastion de Khan se trouve dans la province nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, et quitter l’assemblée du Pendjab donnerait le pouvoir à ses rivaux.

Le politicien a parlé pendant plus d’une heure et a inclus des références au mystique soufi Rumi et à la chute de l’Union soviétique.

Vers la fin de son discours, Khan a fait demi-tour sur sa demande d’élections anticipées, affirmant que son parti remporterait les élections prévues dans neuf mois. Il a également déclaré qu’il ne marcherait plus sur la capitale.

“Ils (le gouvernement) ne peuvent pas gérer une marche à Islamabad, ils peuvent appeler autant de policiers qu’ils le souhaitent, mais ils ne peuvent pas empêcher des centaines de milliers d’entrer à Islamabad”, a déclaré Khan. « Nous aurions pu créer une situation comme le Sri Lanka. J’ai décidé de ne pas marcher sur Islamabad parce que je ne veux pas qu’il y ait d’anarchie dans le pays. Je ne veux pas causer de tort à ce pays.

Après des mois de protestations contre une crise économique qui a entraîné des pénuries de produits essentiels tels que la nourriture et les médicaments, des milliers de Sri Lankais ont pris d’assaut la résidence du président en juillet, forçant le président de l’époque, Gotabaya Rajapaksa, à fuir puis à démissionner.

Khan a déclaré qu’il rencontrerait ses ministres en chef et son parti parlementaire et annoncerait le moment de la sortie.

Le rassemblement de samedi soir a eu lieu quelques jours après la nomination d’un nouveau chef de l’armée, Asim Munir, qui dirigeait l’agence d’espionnage du pays pendant le mandat de Khan mais a été licencié sans explication du premier ministre de l’époque.

Munir remplace le général Qamar Javed Bajwa, que Khan a également accusé d’avoir joué un rôle dans son éviction. Bajwa nie l’allégation.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, a décrit le rassemblement de Khan samedi soir comme un « flopshow qui sauve la face ».

Il a déclaré dans un tweet: “Incapable d’attirer les foules révolutionnaires, échoué à saper les nominations de nouveaux chefs, frustré, recourt au drame de la démission.”

Riazat Butt, L’Associated Press