L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan placé en détention provisoire après que son arrestation a provoqué des émeutes

Imran Khan a été placé en garde à vue mercredi pendant huit jours.

L’ancien premier ministre a été renvoyé par un tribunal anti-corruption.

De violentes manifestations à travers le pays ont été déclenchées par son arrestation.

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été placé en détention provisoire pendant huit jours mercredi par un tribunal anti-corruption alors que de violentes manifestations à l’échelle nationale contre son arrestation ont éclaté pour une deuxième journée.

Khan a été arrêté mardi lors d’une audience de routine dans la capitale Islamabad et emmené dans un lieu inconnu pendant la nuit avant de comparaître à huis clos devant un tribunal spécialement convoqué au siège de la police.

Le drame fait suite à des mois de crise politique au cours desquels Khan, qui a été évincé en avril de l’année dernière, a mené une campagne sans précédent contre la puissante armée du pays.

« S’ils pensent que l’arrestation d’Imran Khan va nous démoraliser, alors ils se trompent énormément », a déclaré Niaz Ali à Peshawar, où plusieurs monuments et bâtiments gouvernementaux ont été incendiés.

Il ajouta:

Nous soutenons Imran Khan et le soutiendrons jusqu’à la mort.

Ali Bukhari, un avocat de Khan, a déclaré à l’AFP par téléphone que le tribunal avait approuvé huit jours de détention provisoire de Khan exigés par la principale agence de corruption du pays.

Afzal Marwat, un autre avocat de Khan, avait déclaré plus tôt que Khan était de « bonne humeur », mais s’était plaint d’avoir été frappé à l’arrière de la tête et à la jambe par les forces paramilitaires qui l’avaient arrêté.

L’ancienne superstar du cricket, qui reste très populaire, a précédemment déclaré que les dizaines de poursuites engagées contre lui faisaient partie d’un effort du gouvernement et de l’establishment militaire en difficulté pour l’empêcher de revenir au pouvoir.

Son arrestation a amené des milliers de ses partisans dans les rues des villes du pays, où la police a tenté de réprimer les foules avec des gaz lacrymogènes.

Au moins six personnes sont mortes dans des incidents liés aux manifestations, ont rapporté la police et les hôpitaux, dont une personne décédée par inhalation de fumée après l’incendie d’un immeuble à plusieurs étages à Lahore.

Affrontement avec les militaires

L’arrestation de Khan est intervenue quelques heures après que l’armée l’ait réprimandé pour avoir allégué qu’un officier supérieur avait été impliqué dans un complot visant à le tuer.

Les politiciens pakistanais ont souvent été arrêtés et emprisonnés depuis la fondation du pays en 1947, mais peu ont défié aussi directement une armée qui a organisé au moins trois coups d’État et régné pendant plus de trois décennies.

Les critiques de l’establishment militaire sont rares au Pakistan, où les chefs de l’armée exercent une influence significative sur la politique intérieure et la politique étrangère, et sont depuis longtemps accusés d’interférer dans la montée et la chute des gouvernements.

Michael Kugelman, directeur du South Asia Institute au Wilson Center, a déclaré :

La haute direction de l’armée n’est pas intéressée à réparer le fossé entre elle et Khan. Donc, avec cette arrestation, cela envoie probablement un message indiquant que les gants sont très éloignés.

Internet coupé, examens annulés

Le ministère de l’Intérieur a ordonné la coupure des services Internet mobiles et restreint l’accès aux sites de médias sociaux Twitter, Facebook et YouTube, a indiqué l’agence de communication du pays.

Les autorités ont ordonné la fermeture d’écoles à travers le pays – avec des examens de fin d’année annulés pour les étudiants.

Des centaines de policiers ont été blessés à travers le pays, tandis que dans la province la plus peuplée du Pakistan, le Pendjab, près de 1 000 personnes ont été arrêtées et l’armée a reçu l’ordre de se déployer pour maintenir la paix.

Farooq Bhatti, un chauffeur de camionnette, a déclaré à l’AFP :

À une époque où nous luttons déjà pour nourrir nos enfants, une incertitude supplémentaire a été créée.

Certains manifestants se sont irrités contre l’armée, incendiant la résidence du commandant du corps à Lahore et se rassemblant devant l’entrée du quartier général de l’armée dans la ville de garnison de Rawalpindi et la bombardant de pierres.

Mercredi, l’aile médiatique de l’armée a publié un communiqué mettant en garde contre une « forte réaction » contre ceux qui attaquent les installations militaires et étatiques ».

Des crises qui se chevauchent

Le ministre de la Justice, Azam Nazeer Tarar, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait « aucune vendetta politique » autour de l’arrestation de Khan.

L’affaire qui a conduit à sa détention a été portée par le National Accountability Bureau (NAB), le principal organe anti-corruption du Pakistan, qui a déclaré qu’il avait ignoré les convocations répétées à comparaître devant le tribunal.

Tarare a dit :

Chaque fois qu’il était convoqué au tribunal, il le faisait à sa guise – et seulement après avoir reçu un dernier avertissement.

Le Pakistan est profondément embourbé dans une crise économique et politique, Khan faisant campagne pour des élections anticipées tandis que le gouvernement est accablé par des turbulences sécuritaires et économiques.

Il a été de plus en plus franc contre l’establishment, s’appuyant sur le soutien quasi fanatique des foules immenses qui accompagnent ses apparitions publiques pour le protéger de l’arrestation.

Lors d’un rassemblement le week-end à Lahore, Khan a répété que l’officier supérieur du renseignement, le major-général Faisal Naseer, avait été impliqué dans une tentative d’assassinat l’année dernière au cours de laquelle il avait reçu une balle dans la jambe.

L’aile des relations publiques inter-services de l’armée a rejeté dans un communiqué « cette allégation fabriquée et malveillante ».

Le gouvernement affirme que la tentative d’assassinat était l’œuvre d’un homme armé isolé, qui est en détention et qui a avoué dans une vidéo divulguée de manière controversée aux médias.