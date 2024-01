L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan condamné à une nouvelle peine de 14 ans de prison

Figure marquante de la politique pakistanaise depuis des décennies, Khan – ainsi que ses partisans – affirme que les accusations et les arrestations sont politiquement motivées. Il n’est pas clair si les peines de 10 et 14 ans seront purgées consécutivement ou simultanément, bien que certains médias affirment que les peines seront concurrentes.

Ancien capitaine de l’équipe nationale de cricket du Pakistan, l’homme politique, aujourd’hui âgé de 71 ans, est devenu Premier ministre en 2018 avant d’être démis de ses fonctions pour corruption en 2022 et arrêté en 2023. Il purgeait déjà une peine de trois ans de prison pour corruption. .

Dans un message sur son profil X, anciennement Twitter, Khan a encouragé ses partisans à se rendre aux urnes pour les élections générales, en écrivant : « Mes Pakistanais ! C’est votre guerre et c’est votre test : vous devez vous venger de chaque injustice en votre vote le 8 février tout en restant pacifique. Les Pakistanais innocents emprisonnés dans les prisons au cours des 8 derniers mois obtiendront justice et seront libérés maintenant uniquement grâce à votre vote.

Il a ajouté : “Vous vous présenterez par millions le jour des élections et vaincrez les planificateurs… et leur direz que nous ne sommes pas des moutons qu’on peut conduire avec un bâton.”

L’ancien Premier ministre et ses partisans ont déclaré en 2022 que son éviction était une conspiration planifiée par le futur Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et les États-Unis, ces derniers ayant une relation longue et compliquée avec le gouvernement pakistanais. Les partisans de Khan affirment que les tensions ont commencé lorsque l’ancien dirigeant a commencé à critiquer ouvertement la puissante armée pakistanaise et que Washington souhaitait également voir Khan, qui critique depuis longtemps les États-Unis, être démis de ses fonctions.

Sharif et l’administration Biden nient ces accusations. Plus tard en 2022, Khan a semblé modifier sa rhétorique sur les États-Unis, exprimant le désir d’avoir une relation positive avec la superpuissance s’il était réélu.