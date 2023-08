L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan condamné à 3 ans de prison dans un procès pour corruption

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté samedi après avoir été reconnu coupable de vente illégale de cadeaux d’État.

L’arrestation est la dernière d’une série de coups qui ont affaibli la position politique de l’ancien joueur de cricket.

La condamnation est intervenue un jour après que la Haute Cour du Pakistan a temporairement interrompu le procès devant le tribunal de district.

La police a arrêté samedi l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan à Lahore après qu’un tribunal l’a condamné à trois ans de prison pour vente illégale de cadeaux d’État, empêchant potentiellement le chef de l’opposition de se présenter aux prochaines élections.

Les experts juridiques affirment que le verdict de culpabilité rendu par un tribunal de district d’Islamabad pourrait éliminer le plus grand rival du Premier ministre Shehbaz Sharif lors d’une élection nationale qui devrait se tenir en novembre.

« La police a arrêté Imran Khan à son domicile », a déclaré à Reuters l’avocat de Khan, Intezar Panjotha. « Nous déposons une requête contre la décision de la haute cour. »

Le chef de la police de Lahore, Bilal Siddique Kamiana, a confirmé l’arrestation et a déclaré à Reuters que le politicien était transféré dans la capitale, Islamabad. Il serait ensuite détenu à la prison centrale d’Adiala à Rawalpindi, près de la capitale, selon le mandat d’arrêt.

Le parti politique de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), a déclaré dans un communiqué qu’il avait déjà déposé un autre recours devant la Cour suprême plus tôt samedi.

Khan, 70 ans, est une ancienne star du cricket qui a poursuivi une carrière politique et qui a été Premier ministre de 2018 à 2022. Il a nié tout acte répréhensible et dans une adresse vidéo préenregistrée publiée par son parti, il a demandé à ses partisans de manifester pacifiquement. .

« Au moment où vous entendrez cette déclaration, ils m’auront arrêté. Je n’ai qu’un seul appel : ne restez pas assis en silence à la maison. Je me bats pour vous, le pays et l’avenir de vos enfants », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Information, Marriyum Aurangzeb, a déclaré dans un communiqué diffusé que l’arrestation de Khan faisait suite à une enquête approfondie et à une procédure judiciaire appropriée devant un tribunal de première instance. Elle a déclaré que son arrestation n’était pas liée aux prochaines élections.

Une copie du verdict du tribunal, partagée par l’équipe juridique de Khan, a déclaré qu’il avait fait de fausses déclarations concernant l’acquisition de cadeaux officiels de l’État.

« Il a été reconnu coupable de pratiques de corruption en cachant volontairement et intentionnellement les avantages qu’il a tirés du Trésor public », indique le verdict.

« Il a triché en fournissant des informations sur les cadeaux qu’il a obtenus de Toshakhana (le dépôt de cadeaux de l’État) qui se sont révélées plus tard fausses et inexactes. »

MENANT À L’ÉLECTION

La police a encerclé la résidence de Khan à Lahore après la publication du verdict, ont rapporté les médias pakistanais et un témoin de Reuters, mais il n’y a eu aucun signe immédiat de troubles dans les heures qui ont suivi son arrestation, contrairement à mai dernier.

Puis, son arrestation et sa détention pendant plusieurs jours pour une affaire distincte ont déclenché des troubles politiques et des affrontements meurtriers entre ses partisans et la police.

Dans la foulée, des milliers d’aides et de partisans de Khan ont été arrêtés, selon le ministre de l’Intérieur. De nombreux parlementaires pro-Khan ont également été arrêtés et se sont éloignés de Khan, certains démissionnant de la politique.

Le Premier ministre Sharif a proposé que le parlement soit dissous le 9 août, trois jours avant la fin de son mandat, selon des sources politiques, ouvrant la voie à des élections générales en novembre.

Un responsable du PTI a déclaré que le vice-président Shah Mehmood Qureshi, ancien ministre des Affaires étrangères, dirigerait le parti en l’absence de Khan.

Khan a été condamné par le tribunal dans une affaire qui a d’abord fait l’objet d’une enquête par la commission électorale, qui l’a reconnu coupable d’avoir vendu illégalement des cadeaux de l’État alors qu’il était Premier ministre.

Il a été accusé d’avoir abusé de son poste de premier ministre pour acheter et vendre des cadeaux en possession de l’État reçus lors de visites à l’étranger et d’une valeur de plus de 140 millions de roupies pakistanaises (635 000 dollars).

Khan a été inculpé dans une série d’affaires depuis son éviction du poste de Premier ministre lors d’un vote de censure parlementaire en avril 2022.

Autrefois critiqué pour être sous la coupe de puissants généraux, l’éviction de Khan cette année-là est survenue au milieu d’une détérioration des relations entre lui et le général Qamar Javed Bajwa, alors chef de l’armée.

Khan a déclaré que l’armée, dirigée par le général Asim Munir, continuait de le cibler, lui et son parti, dans le but de le tenir à l’écart des élections et de l’empêcher de revenir au pouvoir. L’armée nie cela.