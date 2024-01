L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan condamné à 10 ans de prison : NPR

basculer la légende KM Chaudary/AP

KM Chaudary/AP

ISLAMABAD — Un tribunal pakistanais a reconnu mardi l’ancien Premier ministre Imran Khan coupable d’avoir révélé des secrets officiels et l’a condamné à 10 ans de prison – la dernière d’une série d’affaires judiciaires qui, selon ses partisans, visent à écarter l’homme politique emprisonné à quelques jours des élections législatives.

Khan, qui a été évincé lors d’un vote de censure en 2022, n’est pas sur le bulletin de vote car il purge déjà une peine de trois ans de prison – et plus de 150 autres affaires sont toujours en cours contre lui. L’ancienne star du cricket reste néanmoins une force politique puissante en raison de son soutien populaire et de sa rhétorique anti-establishment.

Cependant, le Pakistan a connu de violentes manifestations après l’arrestation de Khan l’année dernière, et les autorités ont depuis lors réprimé les partisans et le parti de l’homme politique islamiste, les faisant se méfier de l’organisation de nouveaux rassemblements.

Les élections du 8 février surviennent à un moment sensible au Pakistan, embourbé dans une crise économique que le successeur de Khan, Shehbaz Sharif, a eu du mal à gérer. Sharif n’a pu obtenir un plan de sauvetage du Fonds monétaire international qu’en acceptant une augmentation substantielle des tarifs du gaz et de l’électricité, ce qui a conduit à des hausses alarmantes des prix des biens de consommation courante et a rendu son parti impopulaire.

Khan a été accusé d’avoir divulgué des secrets d’État

Mardi, Khan a été reconnu coupable dans ce que l’on appelle communément l’affaire du chiffrement, dans laquelle il a été accusé d’avoir divulgué des secrets d’État en brandissant un document confidentiel lors d’un rassemblement. Le document n’a pas été rendu public mais il s’agirait d’une correspondance diplomatique entre l’ambassadeur du Pakistan à Washington et le ministère des Affaires étrangères à Islamabad.

Khan a affirmé que le document était la preuve qu’il était menacé et que son éviction était une conspiration américaine, prétendument exécutée par l’armée et le gouvernement du Pakistan. Les responsables américains et pakistanais ont nié cette affirmation.

Un tribunal spécial de la prison de la ville de garnison de Rawalpindi où Khan est détenu a annoncé le verdict, selon Zulfiqar Bukhari, porte-parole en chef du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf de Khan, ou PTI. Au cours du procès, a déclaré Bukhari, même certains membres de l’équipe juridique de Khan se sont vu refuser l’accès au tribunal. Les journalistes n’ont pas non plus été autorisés à couvrir les débats.

Un haut responsable du parti, Shah Mahmood Qureshi, accusé d’avoir manipulé le contenu du câble diplomatique pour obtenir un avantage politique, a également été reconnu coupable et condamné à une peine de 10 ans de prison.

L’une des sœurs de Khan, Aleema Khan, a dénoncé le procès et déclaré que son frère n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Les procureurs avaient demandé la peine de mort contre Khan, a-t-elle déclaré, ajoutant que le verdict avait été rendu à la hâte.

Elle a exhorté les partisans de Khan à se rendre en grand nombre aux urnes le 8 février et à voter pour les candidats du PTI en solidarité avec son frère. La famille de Qureshi a également dénoncé son verdict et promis de le contester devant le tribunal.

Khan a clamé son innocence, affirmant qu’il n’avait pas divulgué le contenu exact du câble. Son parti a déclaré que l’équipe juridique de Khan prévoyait de faire appel de la condamnation devant la Haute Cour d’Islamabad mercredi.

Les autres accusations portées contre Khan vont de l’outrage au tribunal au terrorisme et à l’incitation à la violence.

Les problèmes juridiques de Khan pourraient nuire à la participation électorale

Malgré le mécontentement à l’égard du gouvernement, les analystes estiment que le taux de participation aux prochaines élections pourrait rester faible puisque Khan est le seul de son parti à avoir le charisme nécessaire pour attirer les masses.

“Les partisans abattus et déçus d’Imran Khan resteront à l’écart du vote parce qu’ils ont peur que leur parti ne remporte pas les élections”, a déclaré Azim Chaudhry, analyste politique, qualifiant le PTI de “parti sans chef”. “

La commission des droits de l’homme du Pakistan a déclaré qu’il y avait peu de chances d’élections parlementaires libres et équitables étant donné qu’un grand nombre de candidats du parti de Khan ont été rejetés.

Le PTI a déclaré dans un communiqué qu’il se tenait aux côtés de Khan et Qureshi, “qui ont défendu le Pakistan et défendu une véritable indépendance”. Le parti a qualifié la procédure de « simulacre de procès » et a déclaré que le juge n’avait même pas autorisé les avocats de Khan et Qureshi à les défendre.

Cependant, le parti a demandé à ses partisans de rester pacifiques et de ne pas recourir à la violence.

“Nous devrions exploiter et canaliser ces énergies le jour du scrutin” pour garantir que les candidats de Khan remportent le vote “avec une majorité écrasante”, a déclaré Omar Ayub, un partisan de longue date.