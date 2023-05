L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan blâme l’armée pour son arrestation — RT World News

L’homme politique de l’opposition a déclaré au Guardian que le chef de l’armée du pays avait une « rancune personnelle » contre lui

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan aurait accusé le chef de l’armée du pays de l’avoir fait arrêter, ainsi que sept membres éminents de son parti politique, en raison d’une vendetta personnelle, reflétant l’irresponsabilité et l’irresponsabilité de l’armée. « antidémocratique » mainmise sur le pouvoir à Islamabad.

« Sans aucun doute, l’armée est derrière mon arrestation », Khan a déclaré au Guardian dimanche dans une interview à son domicile de Lahore. « Le Pakistan est maintenant dirigé par le chef de l’armée. La répression contre nous est menée par le chef de l’armée.

Khan a été libéré vendredi, après que la Cour suprême du Pakistan a statué que son arrestation mardi était « invalide et illégal ». La Haute Cour d’Islamabad lui a accordé deux semaines de liberté sous caution. Sa détention pour corruption a déclenché des manifestations massives à travers le pays, qui ont fait au moins 11 morts, des dizaines de blessés et l’arrestation de plus de 3 000 manifestants.















Khan, qui dirige le parti d’opposition pakistanais Tehreek-e-Insaf (PTI), a été évincé de son poste de Premier ministre lors d’un vote de censure en 2022, qu’il a imputé à un complot mené par les États-Unis avec l’armée. Il a fait valoir que ses arrestations et celles d’autres dirigeants du parti reflétaient le pouvoir excessif exercé par l’armée pakistanaise et son agence de renseignement interservices (ISI).

« L’armée est au-dessus des lois » dit Khan. « L’ISI est au-dessus des lois. Et si vous avez quelqu’un au-dessus de la loi, alors vous tombez dans la loi de la jungle. Ils peuvent ramasser des gens, détenir des gens, faire disparaître des gens. Ils essaient d’influencer les juges ; ils répriment les médias. Il n’y a aucune responsabilité pour l’institution. Ce n’est pas démocratique.















L’armée pakistanaise a renversé trois gouvernements lors de coups d’État depuis que le pays a obtenu son indépendance en 1947, et elle a exercé une forte influence sur les dirigeants élus pendant les périodes de régime civil.

L’actuel chef de l’armée du pays, le général Asim Munir, a été limogé d’un haut poste de l’ISI en 2019, lorsque Khan était Premier ministre.

Khan a déclaré que Munir et d’autres hauts responsables militaires avaient un « Intérêt direct à s’assurer que je ne reviendrai pas au pouvoir. Il ajouta, « Ils sont pétrifiés. Ils savent que nous allons balayer les élections, alors ils ont cherché une excuse pour me mettre en prison.