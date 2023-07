L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan blâme l’ancien chef militaire après avoir suggéré que les États-Unis avaient accéléré sa chute

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, dans une interview avec Fox News Digital, a continué de clamer son innocence face à une avalanche de poursuites engagées contre lui pour diverses accusations, quelques jours seulement avant que la commission électorale pakistanaise ne délivre un mandat d’arrêt non libérable contre lui.

« Je ne doute pas que ce soit une question de temps, que ce soit lundi ou un autre jour de la semaine prochaine. Je suis convaincu qu’ils vont me mettre en prison parce que chaque jour j’ai plus d’affaires contre moi », a déclaré Khan. semaine lors d’une interview vidéo.

« Je pense que j’ai battu un record du monde que j’ai maintenant 180 cas – et qui augmente de jour en jour – et, malheureusement, en ce moment, nous sommes confrontés à la loi de la jungle », a-t-il insisté. « C’est sans précédent. »

Khan, un ancien joueur de cricket de renommée internationale, a été élu au parlement pakistanais en 2002 et est devenu Premier ministre en 2018. Puis il a commencé à faire face à de nombreuses accusations de différents organismes au Pakistan pour une série de crimes, mais plus directement des accusations de corruption. et le terrorisme.

Le Pakistan a passé son premier et unique vote de censure contre un Premier ministre en exercice l’année dernière pour destituer Khan du pouvoir. Cette décision s’est avérée très impopulaire parmi les nombreux partisans de Khan, entraînant parfois des affrontements entre la police et la population en général.

Plus tôt cette année, des responsables gouvernementaux ont affirmé que Khan et sa femme avaient reçu des terres d’une valeur de plusieurs millions de dollars sous forme de pots-de-vin, ainsi qu’une montre ancienne, un stylo en or, une bague et des boutons de manchette qu’il avait reçus en cadeau alors que le Premier ministre aurait ensuite vendu à des fins personnelles. Gardien signalé.

La police a arrêté Khan et l’a détenu dans un poste de police à Islamabad, où des partisans se sont rassemblés pour protester, se heurtant parfois à la police. Les tensions ont atteint un nouveau sommet lorsque les partisans ont alors attaqué plusieurs actifs militaires pour protester contre son arrestation, vandalisant une base aérienne, plusieurs garnisons et la maison d’un général. La police l’a libéré sous caution peu de temps après en raison d’une décision de la Cour suprême du pays.

La police a émis cette semaine un mandat d’arrêt non libérable contre Khan concernant une affaire d’outrage, a rapporté mardi la chaîne de télévision Ary News. L’affaire concerne un langage « intempérant » contre la commission électorale et le commissaire électoral en chef.

Khan, qui a également survécu à une tentative d’assassinat à la fin de 2022, a affirmé que sa crise actuelle résultait d’un désaccord avec sa politique étrangère, à savoir que les autres parties – que ce soit le gouvernement américain ou l’armée de son pays – n’étaient pas satisfaites de la façon dont il avait choisi d’aligner le Pakistan. dans la communauté internationale.

« Certainement, ex-chef de l’armée [Qamar Javed Bajwa] … a tout conçu », a allégué Khan, affirmant que Bajwa avait utilisé les agences de renseignement pour diviser le parti de Khan et les éloigner de ses alliés. lorsqu’il s’est présenté aux élections, l’armée « ne s’est pas opposée à moi ».

Il a en outre allégué que l’ancien ambassadeur pakistanais Husain Haqqani avait fait pression sur le gouvernement américain pour aider à retirer Khan du pouvoir parce qu’il était « anti-américain ».

« Il avait en fait un lobbyiste payé par mon gouvernement à mon insu, qui faisait du lobbying aux États-Unis pour voir à quel point Imran Khan était anti-américain », a-t-il déclaré. « C’était l’ingérence américaine », qui, selon lui, s’est produite le 6 mars 2022, et qu’il a lu un chiffre qui insistait sur le fait que si Khan restait au pouvoir, le Pakistan ferait face à des « conséquences ».

« Le vote de défiance a été pris le lendemain », a-t-il déclaré. Khan n’accuse apparemment plus les États-Unis d’être le principal responsable de sa disparition. « Nous avons maintenant réalisé qu’il avait été conçu par notre chef d’armée, plutôt que par Washington, c’est ce que nous pensons. »

Le département d’État américain a déclaré à Fox News Digital « qu’il n’y a pas de vérité dans ces allégations », soulignant que le département soutient « le maintien pacifique des principes démocratiques, constitutionnels et juridiques ».

« Les États-Unis apprécient notre coopération de longue date avec le Pakistan et ont toujours considéré un Pakistan prospère et démocratique comme essentiel pour les intérêts américains. Cela reste inchangé », a déclaré un porte-parole du département d’État.

« Nous ne laissons pas la propagande, la désinformation et la désinformation entraver toute relation bilatérale, y compris notre précieux partenariat avec le Pakistan », a ajouté le porte-parole. « Les États-Unis n’ont pas de position sur un candidat ou un parti politique par rapport à un autre. »

Khan a reconnu qu’il poursuivait une politique étrangère « non alignée » avec l’Inde et faisait du commerce avec la Chine et la Russie malgré les tensions et la condamnation internationale auxquelles Moscou était confrontée pour son invasion de l’Ukraine. Khan a connu une rencontre célèbre avec Poutine juste au début de l’invasion, et le Pakistan s’est abstenu lors d’un vote des Nations Unies pour un projet de résolution condamnant la Russie pour l’attaque.

« Mon idée n’était pas d’être contre un gouvernement : mon idée était que ma préoccupation devrait être que les gens m’aient élu pour les aider à sortir de la pauvreté », a expliqué Khan. Il a noté que son pays avait aidé les États-Unis dans leur « djihad » contre les Soviétiques dans les années 1980, puis après l’attaque du 11 septembre pour aider à la guerre contre le terrorisme.

« Ces deux conflits ont fait payer un lourd tribut au Pakistan », a-t-il déclaré. « Celui des années 80 a laissé 5 millions de réfugiés au Pakistan : kalachnikovs, afflux de drogue, groupes militants… et nous en avons subi les conséquences.

« Puis, après le 11 septembre, nous avons rejoint la guerre américaine contre le terrorisme [and] 80 000 Pakistanais sont morts », a-t-il poursuivi. « Ils ont été tués dans cette guerre, puis plus de 100 milliards de dollars ont été perdus pour l’économie. Donc, ma préoccupation était les 100 millions de personnes vulnérables du Pakistan et les meilleurs moyens de rester en dehors des conflits – d’être des partenaires dans la paix. »

Khan a souligné le rôle du Pakistan dans les pourparlers de Doha, qui cherchaient à négocier un accord avec les talibans avant leur déroute du gouvernement et de l’armée afghans à la suite du retrait américain du pays.

Il a déploré qu’il n’ait jamais compris pourquoi les États-Unis sont allés en Afghanistan en premier lieu, provoquant un conflit dans un pays qui historiquement « n’a pas accepté les envahisseurs étrangers ».

« Si la cible était Oussama ben Laden, alors après qu’Oussama ben Laden ait été éliminé, ils auraient dû partir, ou… je n’ai jamais compris les objectifs de l’entreprise américaine », a-t-il ajouté. « Je n’ai jamais compris ça. Qu’est-ce qu’ils voulaient en tirer si c’était pour y installer la démocratie ? »

« Eh bien, ça n’allait pas arriver à travers le canon d’une arme à feu », songea-t-il. « Si c’était pour libérer les femmes afghanes… jamais dans l’histoire de l’humanité un autre pays n’est venu libérer les femmes de quelqu’un.

« En fin de compte, je ne pensais pas que Joe Biden avait beaucoup d’options », a déclaré Khan. « Je veux dire, ils ont dû se retirer d’Afghanistan à un moment ou à un autre. Le seul problème était la manière dont le retrait s’est déroulé », ajoutant qu’il ne reprochait pas au président Biden de ne pas avoir prévu que l’ancien président afghan Ashraf Ghani « décollerait en au milieu de la nuit. »

« Au moment où il a quitté le pays, toute l’armée s’est effondrée », a déclaré Khan, notant que le président Donald Trump avait pensé que le gouvernement afghan durerait au moins six mois après le retrait. « Personne ne s’attendait à la façon dont il s’effondrerait. … Je pense que le président Biden a en fait reçu beaucoup de critiques. »

L’ambassade du Pakistan n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant les allégations faites tout au long de l’entretien par Imran Khan.

Reuters a contribué à ce rapport.