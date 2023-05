L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan arrêté pour corruption par la police

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté mardi matin après avoir comparu devant la Haute Cour d’Islamabad pour corruption, avec des images dramatiques le montrant escorté par des dizaines de forces de sécurité avant d’être chargé dans un véhicule blindé noir et chassé.

L’incident a été condamné par ses partisans, qui ont appelé à des manifestations massives dans un mouvement qui pourrait aggraver la politique interne déjà tendue au sein de la nation dotée de l’arme nucléaire.

Les rapports ont noté que l’ancien Premier ministre, qui a dirigé de 2018 à 2022, a été traîné de force hors de la salle d’audience par le Bureau national de la responsabilité du Pakistan, selon un haut responsable du Khan’s Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Des images de l’événement ont montré que Khan marchait rapidement dans une rue à l’extérieur du palais de justice par des hordes de gardes portant un équipement anti-émeute.

Les rues ont déjà été bloquées par des dizaines de manifestants dans la ville natale de Khan, Lahore, à environ 230 miles au sud d’Islamabad, près de la frontière avec l’Inde, où la police aurait été mise en état d’alerte maximale.

Encore plus au sud, dans la ville portuaire de Karachi, des manifestants ont également bloqué une route principale en réponse à l’arrestation.

Le parti de Khan a appelé ses partisans à « fermer le Pakistan » dans une manifestation d’opposition.

« C’est votre heure, peuple du Pakistan. Khan vous a toujours défendu, maintenant il est temps de le défendre », ont écrit des responsables du PTI sur Twitter.

Les tensions politiques au Pakistan sont restées exacerbées depuis que Khan a été évincé en avril 2022 après avoir perdu un vote de censure – faisant de lui le premier Premier ministre pakistanais à être démis de ses fonctions par une telle procédure.

Khan est resté opposé à cette décision et a affirmé que les forces de l’opposition travaillaient avec des puissances étrangères dans le cadre d’un complot dirigé par les États-Unis pour l’évincer en raison de son refus de se tenir aux côtés de Washington sur les questions relatives à la Russie et à la Chine, a rapporté la BBC l’année dernière.

Les États-Unis ont rejeté ces accusations et déclaré qu’il n’y avait « aucune vérité » en elles. Khan n’a pas non plus encore fourni de preuves pour étayer ses allégations.

Le ministre de l’Intérieur, Rana Sanaullah, a affirmé mardi que Khan – dont les précédentes tentatives d’arrestation avaient suscité de violents affrontements entre les forces de sécurité et ses partisans – avait été arrêté par les forces de sécurité de la responsabilité après avoir omis de se présenter devant le NAB « malgré les avis ».

Le bureau a émis un mandat d’arrêt contre Khan le 1er mai sur des accusations liées à « la corruption et les pratiques de corruption ».

