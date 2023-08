L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan arrêté pour corruption | Nouvelles du monde

Imran Khan, l’ancien Premier ministre pakistanais, a été arrêté après avoir été condamné à trois ans de prison pour vente illégale de cadeaux d’État, a déclaré son avocat.

Des policiers ont été vus autour de sa résidence à Lahore samedi après la publication du verdict.

L’ancien joueur de cricket de 70 ans a été condamné après avoir été reconnu coupable d’avoir vendu illégalement des cadeaux d’État alors qu’il était Premier ministre entre 2018 et 2022 à la suite d’une enquête menée par la commission électorale.

Il a été accusé d’avoir abusé de sa position pour acheter et vendre des cadeaux reçus lors de visites à l’étranger d’une valeur de plus de 140 millions de roupies pakistanaises (635 000 dollars).

Image:

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan





Khan a nié tout acte répréhensible et son parti politique Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) a déclaré dans un communiqué qu’un appel avait déjà été déposé devant la Cour suprême du pays.

Les experts juridiques disent qu’une condamnation dans cette affaire pourrait mettre fin à ses chances de participer aux élections nationales qui doivent se tenir avant novembre.

Depuis qu’il a été évincé du pouvoir lors d’un vote de censure en avril de l’année dernière, Khan a été frappé par plus de 150 affaires judiciaires, y compris des allégations de corruption, de terrorisme et d’incitation à la violence lors de manifestations meurtrières qui ont vu ses partisans attaquer le gouvernement et la propriété militaire. à travers le pays en mai.