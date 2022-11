L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan annule la marche de protestation pour éviter de créer des « ravages »

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, lors de sa première apparition publique depuis qu’il a été blessé lors d’une attaque par arme à feu au début du mois, a déclaré samedi qu’il annulait sa marche de protestation vers Islamabad parce qu’il craignait que cela ne cause des ravages dans le pays.

Khan organise des manifestations dans tout le pays pour pousser le gouvernement à des élections anticipées depuis son éviction du pouvoir en avril. Les manifestations devaient culminer par une marche vers Islamabad, qui menaçait d’aggraver les troubles politiques dans le pays doté de l’arme nucléaire qui lutte contre une crise économique.

“J’ai décidé de ne pas aller à Islamabad parce que je sais qu’il y aura des ravages et que la perte sera pour le pays”, a déclaré Khan lors d’un rassemblement de milliers de partisans dans la ville de garnison de Rawalpindi, près de la capitale Islamabad.

Une sécurité renforcée était en place pour l’apparition de Khan. Un responsable de la police a déclaré à la chaîne de télévision locale Geo TV qu’un total de 10 000 personnes avaient été déployées pour l’événement, avec des tireurs d’élite positionnés à divers endroits pour sa sécurité.

Plus tôt ce mois-ci, Khan a reçu une balle dans le tibia lorsque son convoi de protestation antigouvernemental à destination d’Islamabad a été attaqué dans l’est du pays, dans ce que ses collaborateurs ont qualifié de claire tentative d’assassinat par ses rivaux.

Il a nommé le Premier ministre Shehbaz Sharif et un haut responsable militaire de comploter son assassinat, mais le gouvernement et l’armée ont nié toute implication. Sharif a appelé à une enquête transparente. Une personne a été arrêtée pour cet incident et a déclaré avoir agi seule.

Samedi, Khan est arrivé sur scène à l’aide d’un déambulateur et s’est adressé à la foule derrière une vitre pare-balles. Il a déclaré avoir été informé par diverses sources de sécurité que sa vie était toujours menacée.

Khan a déclaré qu’il consultait son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), sur la possibilité de démissionner de toutes les assemblées provinciales dans le cadre d’une nouvelle tentative de pousser à des élections anticipées. Le PTI a déjà démissionné du parlement fédéral, mais reste au pouvoir dans deux provinces et deux unités administratives.