L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan affirme que la police entoure son domicile

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a déclaré mercredi que la police encerclait sa maison dans un quartier huppé de la ville orientale de Lahore et qu’il pourrait être arrêté.

Cependant, la police a déclaré qu’elle encerclait la maison parce que des dizaines de personnes liées aux violentes attaques de la semaine dernière contre des biens publics et des installations militaires s’y cachaient.

« Probablement mon dernier tweet avant ma prochaine arrestation. La police a encerclé ma maison », a écrit Khan sur Twitter.

Le développement survient quelques heures après qu’Amir Mir, un porte-parole du gouvernement provincial du Pendjab, a déclaré que Khan avait 24 heures pour remettre 40 suspects qui se seraient cachés chez lui ou subiraient une descente de police. Il a déclaré lors d’une conférence de presse que jusqu’à présent, 3 400 suspects avaient été arrêtés et que d’autres raids étaient en cours.

Les autorités pakistanaises poursuivaient leurs efforts pour juger les civils impliqués dans les récentes manifestations antigouvernementales devant des tribunaux militaires malgré les appels d’un important groupe international de défense des droits et d’un organisme de surveillance local.

Amnesty International et la Commission des droits de l’homme du Pakistan ont publié mardi soir des déclarations séparées, se disant alarmées par le projet du gouvernement de traduire en justice les partisans de Khan qui ont affronté la police et se sont révoltés à travers le pays en vertu des règles militaires.

Les procès militaires au Pakistan se déroulent généralement à huis clos, privant les civils de certains de leurs droits fondamentaux, notamment celui d’engager un avocat de leur choix.

Une vague de violence a englouti la capitale pakistanaise et d’autres zones urbaines à la suite de l’arrestation dramatique de Khan – désormais chef de l’opposition – dans une salle d’audience à Islamabad mardi la semaine dernière.

Les partisans d’Angry Khan ont incendié des bâtiments et des véhicules et attaqué le personnel et les installations de la police et de l’armée. Les affrontements ont fait 10 morts ; les autorités en ont arrêté 4 000. La Cour suprême a par la suite ordonné la libération de Khan et critiqué la manière dont il a été arrêté.

Mercredi, un tribunal suprême d’Islamabad a prolongé la liberté sous caution de Khan et sa protection contre l’arrestation jusqu’à la fin du mois.

Le gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif – qui a succédé à Khan après un vote de censure du Parlement a renversé ce dernier l’année dernière – a accusé l’ancien Premier ministre d’avoir caché des suspects liés aux attaques contre des installations militaires dans sa résidence de Lahore, la capitale provinciale du Pendjab.

Khan a affirmé dans un tweet que ses partisans, hommes et femmes, détenus par les autorités étaient torturés en garde à vue et a exigé la libération immédiate des manifestantes. Il n’a fourni aucune preuve pour étayer ces affirmations.

L’armée et le gouvernement pakistanais ont annoncé mardi qu’ils jugeraient « les incendiaires » impliqués dans les violentes manifestations en vertu de la loi militaire.

Dinushika Dissanayake, directeur régional adjoint d’Amnesty pour l’Asie du Sud, a déclaré que juger des civils devant des tribunaux militaires est contraire au droit international.

La Commission des droits de l’homme du Pakistan a déclaré que les civils arrêtés devraient être jugés par des tribunaux civils et non militaires – réservés aux troupes soupçonnées de travailler contre les intérêts nationaux du pays et de violer les règles militaires.

Dissanayake a accusé le gouvernement pakistanais d’utiliser la loi militaire comme « une tactique d’intimidation, conçue pour réprimer la dissidence en exerçant la peur d’une institution qui n’a jamais été tenue responsable de sa portée excessive ».