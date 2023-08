L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a déclaré que son parti avait été confronté à une « victimisation » sans précédent et a accusé le gouvernement du pays de « démanteler la démocratie » dans une interview avant sa dernière arrestation.

Le leader de l’opposition populaire, 70 ans, a été arrêté après avoir été reconnu coupable de vente illégale de cadeaux d’État et condamné à trois ans de prison samedi.

S’adressant à Cordelia Lynch, correspondante de Sky News Asia en juillet, l’ex-joueur de cricket a déclaré qu’il s’était déjà arrangé pour qu’un groupe de 10 à 15 personnes prenne des décisions « par consensus » en prévision de son incarcération.

Manifestations meurtrières a vu ses partisans attaquer des propriétés gouvernementales et militaires à travers le pays en mai après son arrestation et sa détention de trois jours pour corruption.

Mais l’ancien joueur de cricket a affirmé que la violence était une « opération sous fausse bannière » utilisée comme prétexte pour « démanteler » son parti politique Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

« Cette répression sans précédent n’aurait pas pu avoir lieu à moins qu’ils ne l’aient planifiée auparavant », a-t-il déclaré.

« J’ai comparé cela à ce qui s’est passé en Allemagne en 1933, quand Hitler a utilisé l’incendie du parlement allemand et anéanti l’opposition communiste. »

Khan a déclaré qu' »aucun parti politique n’a jamais été victime de ce genre de victimisation » et a affirmé que « l’establishment » avait décidé que « quoi qu’il arrive », il ne pourrait pas revenir au pouvoir.

« De cette façon, ils démantèlent la démocratie de ce pays », a-t-il déclaré.

Khan a ajouté que « la seule voie à suivre est des élections libres et équitables », déclarant: « La banque de votes est là et donc chaque fois qu’il y aura des élections, que je sois en prison ou non, le parti balayera les élections. »

Depuis sa dernière arrestation, l’homme politique a appelé ses partisans à manifester contre sa condamnation.

Des policiers ont été aperçus samedi autour de son domicile dans la ville orientale de Lahore après le prononcé du verdict.

Dans un message vidéo, il a exhorté les gens à manifester pacifiquement jusqu’à ce qu’ils obtiennent leurs droits, à savoir un gouvernement de leur choix par le vote et « pas celui comme la puissance occupante d’aujourd’hui ».