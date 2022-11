L’ancien Premier ministre pakistanais explique pourquoi il a annulé un rassemblement

Imran Khan a évoqué les craintes de ravages à l’échelle nationale, lors de sa première apparition publique après une tentative d’assassinat au début du mois

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, évincé après avoir perdu un vote de censure en avril, a annoncé sa décision d’annuler une marche de protestation de peur de déstabiliser davantage la situation dans le pays. C’était sa première apparition publique depuis qu’il a été blessé lors d’une tentative d’assassinat au début du mois.

S’adressant à ses partisans dans la ville de Rawalpindi samedi, l’ancien Premier ministre a déclaré : «J’ai décidé de ne pas aller à Islamabad parce que je sais qu’il y aura des ravages et que la perte sera pour le pays.”

Khan utilisait un déambulateur et parlait derrière une vitre pare-balles. Il a déclaré à ses partisans que plusieurs sources de sécurité l’avaient averti que sa vie était toujours en danger.

Local Geo TV, citant un responsable de la police, a rapporté que jusqu’à 10 000 membres du personnel de sécurité avaient été déployés pour assurer la sécurité lors de l’événement de Khan, y compris des tireurs d’élite.

Depuis début avril, date à laquelle il a été démis de ses fonctions, Khan a organisé des manifestations de masse à travers le pays, qui devaient conduire à une marche massive vers Islamabad. Il décrit sa destitution du pouvoir comme illégale et cherche à organiser un retour politique.

C’est lors d’un de ces rassemblements, début novembre, qu’un homme armé a ouvert le feu sur l’ancien Premier ministre, blessé au tibia.

Khan n’a pas tardé à blâmer la tentative d’assassinat, qui a eu lieu à l’extérieur de la ville de Gujranwala dans l’est du pays, sur l’actuel Premier ministre Shehbaz Sharif – ce qu’il a nié avec véhémence.

Jusqu’à présent, une personne a été arrêtée en lien avec l’attaque. Le suspect insiste sur le fait qu’il a agi seul.

Au cours de son mandat, de 2018 à avril 2022, Khan a approfondi les relations économiques et diplomatiques avec la Russie et la Chine. Il affirme que son éviction a été orchestrée par les États-Unis dans le but d’installer un dirigeant plus docile.

En octobre, la commission électorale pakistanaise a interdit à Khan d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans, l’accusant de ne pas avoir correctement signalé les cadeaux qu’il aurait reçus pendant son mandat. L’ancien Premier ministre a déclaré que la décision était politiquement motivée.