L’ancien Premier ministre pakistanais exclu des élections

Le parti d’Imran Khan a contesté une décision de disqualification de la commission électorale et a appelé à des manifestations

Imran Khan, l’ancien Premier ministre du Pakistan, s’est vu interdire de se présenter aux élections et de devenir député pour les cinq prochaines années. La décision de la commission électorale a été rejetée par son parti, qui a appelé à des manifestations de rue en réponse à ce qu’ils qualifient d’acte de partialité politique.

La Commission électorale du Pakistan (ECP) a accusé Khan de ne pas avoir correctement rapporté comment son gouvernement a géré les cadeaux qu’il avait reçus pendant son mandat. Il constituait “pratiques de corruption” qui justifiait sa disqualification d’exercer des fonctions publiques, a annoncé vendredi l’organisme.

Les hauts responsables du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan ont rejeté la décision et ont déclaré qu’ils la contesteraient devant les tribunaux.

Fawad Chaudhry, qui était ministre de la Justice sous Khan, a qualifié la décision de « une gifle à 220 millions » partisans du parti et a affirmé que le verdict était “écrit par Nawaz Sharif et signé par ses serviteurs”, selon le site d’information local Dawn.

Il faisait référence à l’ancien Premier ministre pakistanais, qui est aussi le frère du chef du gouvernement en exercice, Shehbaz Sharif. Chaudhry a déclaré le “début de la révolution”.

Des informations faisant état de manifestations et de quelques affrontements de rue entre les partisans du PTI et la police proviennent de plusieurs villes, dont la capitale Islamabad, Lahore, Peshawar et Karachi. Sur l’autoroute Lahore-Islamabad, des personnes ont brûlé des pneus, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Dans la capitale même, la police a semblé déployer des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des images de la scène montraient d’épais nuages ​​​​blancs gonflant dans les rues, des gens s’enfuyant.

Le gouvernement pakistanais a qualifié le verdict d’exécution correcte de la justice et a déclaré que Khan pourrait être poursuivi pour corruption. Le ministre de la Justice Azam Nazeer Tarar a également accusé la direction du PTI d’inciter “monstre” pour attaquer les villes pakistanaises.

Khan a été démis de ses fonctions de Premier ministre en août lors d’un vote de censure au Parlement. Il a affirmé qu’il s’agissait d’un coup d’État en douceur orchestré par Washington pour placer un politicien plus souple à la tête du pays. Shehbaz Sharif et le gouvernement américain ont nié ces allégations.

L’affaire examinée par l’ECP était liée à quatre cadeaux de pays étrangers, que Khan a admis avoir vendus. Dans sa réponse officielle à la commission le mois dernier, il a insisté sur le fait qu’il avait payé leur valeur au Trésor public lorsqu’il les avait reçues.

Certains hauts fonctionnaires du gouvernement pakistanais sont légalement tenus de déclarer tous les cadeaux, mais sont autorisés à conserver ceux en dessous d’une certaine valeur. Les articles les plus chers doivent aller à un bureau spécial appelé Toshakhana, mais dans certains cas, le destinataire peut les racheter à environ la moitié de leur valeur.