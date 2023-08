L’ancien Premier ministre pakistanais emprisonné Imran Khan a autorisé une brève visite de sa femme à la prison de haute sécurité

L’ancien Premier ministre pakistanais emprisonné Imran Khan a été autorisé jeudi à une brève visite de sa femme dans une prison de haute sécurité où est détenu le chef de l’opposition et héros national du cricket, a déclaré son avocat.

La visite intervient alors que le Pakistan se rapproche de nouvelles élections législatives. L’Assemblée nationale, ou chambre basse du parlement, a été dissoute mercredi et le successeur de Khan, le Premier ministre sortant Shehbaz Sharif, devrait maintenant installer un gouvernement intérimaire pour administrer les affaires courantes et diriger le pays jusqu’au vote, peut-être par Novembre.

Le parti au pouvoir de Sharif, la Ligue musulmane pakistanaise, devrait faire face à une rude concurrence de la part du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf ou PTI de Khan – bien que Khan lui-même ne puisse pas participer à moins que sa condamnation ne soit annulée. En vertu des lois pakistanaises, aucune personne ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ne peut diriger un parti, se présenter aux élections ou occuper une fonction publique.

La visite de la prison de jeudi était la première fois que Khan, âgé de 70 ans, voyait sa femme, Bushra Bibi, depuis qu’il a été reconnu coupable par un tribunal d’Islamabad ce week-end et condamné à trois ans pour dissimulation d’actifs provenant de la vente de cadeaux d’État qu’il avait reçus alors qu’il était au pouvoir. .

Bibi, un guérisseur spirituel issu d’une famille profondément conservatrice, fait face à des accusations distinctes avec Khan pour avoir accepté un terrain en cadeau en échange d’avantages à un magnat de l’immobilier pendant le mandat de Khan.

La visite a duré un peu plus d’une demi-heure – un temps généralement accordé aux prisonniers de droit commun, a déclaré l’avocat Naeem Haider Panjutha dans un message vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Les détenus de haut niveau bénéficient généralement d’un délai plus long pour les visites familiales hebdomadaires.

L’avocat, qui fait appel de ce qu’il dit être des conditions de détention désastreuses pour Khan, a déclaré qu’il était toujours détenu dans une petite cellule sans climatisation et qu’on lui avait refusé l’autorisation d’obtenir de la nourriture maison et de voir son médecin de longue date. La prison d’Attock, dans l’est de la province du Pendjab, est connue pour ses conditions difficiles et ses détenus comprennent des militants condamnés.

Le département de la prison a déclaré jeudi que Khan pouvait regarder la télévision, lire les journaux et obtenir des soins médicaux fournis par un médecin de la prison.

Khan a été évincé lors d’un vote de censure en avril 2022, mais reste extrêmement populaire. Il a été giflé par quelque 150 affaires judiciaires depuis son éviction et a insisté sur le fait que sa destitution du pouvoir était une conspiration de Washington, Sharif et de l’armée pakistanaise – des accusations que tous les trois ont niées.

Khan avait déjà été arrêté en mai, également pour corruption, déclenchant une vague de violentes manifestations à travers le pays. La Cour suprême du Pakistan a ordonné sa libération quelques jours plus tard, affirmant que l’arrestation était illégale.

Dans un autre développement, un tribunal de la capitale, Islamabad, a annulé jeudi la caution accordée à Khan il y a une semaine dans l’affaire immobilière où Bibi est le co-accusé.

Bien qu’après la dissolution du parlement, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans les 90 jours, cette fois, il y a un rebondissement. Un report jusqu’au printemps est possible si la commission électorale pakistanaise opte pour un redécoupage avant une élection, sur la base des résultats d’un récent recensement.