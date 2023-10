ISLAMABAD (AP) — L’ancien Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, trois fois élu, rentrait chez lui samedi à bord d’un vol spécial en provenance de Dubaï, mettant fin à quatre années d’exil auto-imposé à Londres alors qu’il cherche à gagner le soutien des électeurs avant les élections législatives prévues en 2017. Janvier.

Sharif devrait prendre la parole lors d’un grand rassemblement de retour dans la ville orientale de Lahore plus tard samedi et son retour intervient alors que le Pakistan connaît des troubles politiques de plus en plus profonds et l’une de ses pires crises économiques.

« Aujourd’hui, je pars au Pakistan après quatre ans et je me sens très heureux de la grâce d’Allah », a déclaré Sharif aux journalistes avant de partir pour Islamabad depuis Dubaï. Il était arrivé vendredi aux Émirats arabes unis en provenance d’Arabie saoudite après s’y être rendu la semaine dernière en provenance de Londres.

Il a déclaré qu’il aurait souhaité que la situation dans le pays s’améliore en son absence. Il a quitté le Pakistan en 2019, deux ans après avoir démissionné après avoir été reconnu coupable dans une affaire de corruption.

Il a déclaré que la situation économique et politique du Pakistan s’est détériorée ces dernières années, selon plusieurs vidéos partagées par son parti, la Ligue musulmane du Pakistan, sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Mais il a ajouté : « Comme je l’ai dit plus tôt, je laisse tout à Dieu. J’ai tout laissé à Dieu.

Il a déclaré avoir comparu plus de 150 fois devant le tribunal après son éviction en 2017.

Sharif est en fuite depuis qu’il ne s’est pas présenté devant un tribunal pakistanais en 2019, lorsqu’il a été autorisé à voyager à l’étranger par son successeur, Imran Khan, pour recevoir des soins médicaux après s’être plaint de douleurs à la poitrine. Sharif a ensuite prolongé son séjour à Londres, affirmant que ses médecins ne lui permettaient pas de voyager.

Principal rival politique de Sharif, Khan a été arrêté en août après qu’un tribunal l’ait reconnu coupable et condamné à trois ans de prison dans une affaire de corruption.

Sharif, s’adressant aux journalistes à Dubaï, a déclaré qu’il espère que le Pakistan pourra à nouveau retrouver la voie du développement. « Il y a une lueur d’espoir et cette lueur d’espoir ne doit pas être perdue. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons remédier à la situation », a-t-il déclaré.

Les commentaires de Sharif interviennent deux jours après qu’un tribunal fédéral du Pakistan a accordé plusieurs jours de protection contre l’arrestation à Sharif dans des affaires de corruption, lui ouvrant ainsi la voie au retour chez lui après un exil auto-imposé à Londres.

La décision rendue jeudi par la Haute Cour d’Islamabad a constitué un atout majeur pour Sharif et son parti, qui luttent pour contrer la popularité de Khan, qui a été évincé par censure en avril 2022 mais reste la principale figure politique de l’opposition populaire malgré sa condamnation et son emprisonnement. .

Sharif est également confronté à de multiples défis juridiques. En 2020, un tribunal anti-corruption d’Islamabad a émis un mandat d’arrêt contre lui après qu’il ne soit pas rentré chez lui. Le même tribunal a suspendu jeudi ce mandat d’arrêt jusqu’au 24 octobre. Un autre tribunal fédéral a accordé à Sharif une libération sous caution jusqu’au 24 octobre, lui offrant ainsi une protection contre toute arrestation d’ici là.

Sharif a été reconnu coupable en 2018 et condamné à 10 ans de prison dans une affaire de corruption impliquant l’achat d’appartements de luxe à Londres. Son parti est devenu extrêmement impopulaire après la destitution de Khan lorsque le frère de Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif, a remplacé Khan, un ancien joueur de cricket devenu homme politique.

Shehbaz Sharif n’a pas réussi à améliorer l’économie, bien qu’il ait sauvé le Pakistan du défaut de paiement.

Son mandat a pris fin en août.

Un gouvernement intérimaire est actuellement au pouvoir et les élections auront lieu en janvier.