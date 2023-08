L’ancien Premier ministre pakistanais arrêté alors que le tribunal prononce une peine de trois ans de prison dans une affaire de corruption

La police pakistanaise a arrêté l’ancien Premier ministre du pays, Imran Khan, après qu’un tribunal l’ait condamné à trois ans.

« Le tribunal de district a inculpé le président du PTI Imran Khan (…) citant un affidavit basé sur des faits falsifiés », a déclaré un porte-parole de Khan à Fox News Digital. « Cependant, il est important de mentionner qu’il n’y a eu aucune chance de présenter des témoins, ni de temps alloué pour rassembler les arguments censés se terminer d’ici la fin de la journée, aujourd’hui. »

Le porte-parole a allégué que le juge avait « manifestement » pris sa décision « à la hâte » pour empêcher Khan de contester la prochaine course électorale.

« Un recours auprès de la Cour suprême a déjà été déposé », a expliqué le porte-parole, affirmant que la Haute Cour avait refusé à l’équipe de Khan le droit de poursuivre l’affaire devant « un autre tribunal » suite aux objections qu’ils avaient soulevées.

LE PRÉSIDENT AFRICAIN AVERTIT D’UNE « OPPORTUNITÉ » POUR LA RUSSIE ALORS QUE LES TROUBLES POLITIQUES CONTINUENT

Les experts juridiques s’accordent à dire que le verdict de la Haute Cour d’Islamabad empêchera Khan de se présenter aux élections de novembre, supprimant ainsi le plus grand défi à la réélection de l’actuel Premier ministre Shehbaz Sharif.

Après le verdict de samedi, Khan a publié une déclaration préenregistrée, disant à ses partisans que la vidéo atteindrait probablement le public au moment de son arrestation.

« Je n’ai qu’un seul appel : ne restez pas assis en silence à la maison », a déclaré Khan dans la vidéo publiée sur Facebook. « Je me bats pour vous, le pays et l’avenir de vos enfants. »

UN RAPPORT DE RENSEIGNEMENT ACCUSE LA CHINE D’AGIR EN TANT QUE PORTE DÉCOUVERTE DES SANCTIONS POUR LA RUSSIE

Le porte-parole de Khan a fourni des photos et des vidéos qui semblaient montrer des protestations contre l’arrestation de Khan, mais Fox News Digital n’a pas pu les vérifier. Reuters a rapporté que la réponse immédiatement après les appels à la protestation de Khan et de son parti avait été accueillie avec une réponse en sourdine.

Khan, un ancien joueur de cricket de renommée internationale, a été élu au parlement pakistanais en 2002 et est devenu Premier ministre en 2018. Le Pakistan a adopté son premier et unique vote de censure contre un Premier ministre en exercice l’année dernière pour destituer Khan du pouvoir.

Plus tôt cette année, des responsables gouvernementaux ont affirmé que Khan et sa femme avaient reçu des terres d’une valeur de plusieurs millions de dollars sous forme de pots-de-vin, ainsi qu’une montre ancienne, un stylo en or, une bague et des boutons de manchette qu’il avait reçus en cadeau alors que le Premier ministre aurait ensuite vendu à des fins personnelles. Gardien signalé.

La police a arrêté Khan et l’a détenu dans un poste de police à Islamabad, où des partisans se sont rassemblés pour protester, se heurtant parfois à la police. Les partisans ont ensuite attaqué plusieurs actifs militaires pour protester contre son arrestation, vandalisant une base aérienne, plusieurs garnisons et la maison d’un général, conduisant à la libération temporaire de Khan.

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT DEVRA FAIRE FACE AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA MAISON CLASSIFIÉE AU-DESSUS DE LA SUSPENSION OPAQUE DE L’ENVOYÉ IRAN DE BIDEN

Dans une récente interview avec Fox News Digital – l’une des dernières accordées avant son arrestation – Khan a admis qu’il savait que c’était « une question de temps » avant que le tribunal n’ordonne son arrestation.

Khan a allégué que les allégations découlaient d’une scission entre Khan et le commandement militaire du pays. Il a déclaré à Fox News Digital que l’ancien chef de l’armée Qamar Javed Bajwa « a tout conçu », en utilisant des agences de renseignement pour diviser le parti de Khan et les éloigner de leurs alliés ».

Le nouveau verdict a déterminé que Khan avait fait de « fausses déclarations » sur l’acquisition de cadeaux de l’État, ce qui équivalait à des « pratiques de corruption » pour cacher « les avantages qu’il a accumulés du Trésor national volontairement et intentionnellement ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Il a triché en fournissant des informations sur les cadeaux qu’il a obtenus de Toshakhana (le dépôt de cadeaux de l’État) qui se sont ensuite révélées fausses et inexactes », a déclaré le tribunal.

Le ministre de l’Information, Marriyum Aurangzeb, a déclaré que l’arrestation de Khan avait fait suite à une enquête approfondie et à une procédure judiciaire appropriée devant un tribunal de première instance. Elle a déclaré que son arrestation n’était pas liée aux prochaines élections.

Reuters a contribué à ce rapport.