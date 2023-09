L’ancien Premier ministre néo-zélandais et responsable de la préparation à la pandémie déclare que nous ne sommes pas préparés pour la prochaine

NEW YORK (AP) — Si une autre pandémie survient, le monde ne sera à nouveau pas préparé.

C’est le sombre bilan de l’ancien Premier ministre néo-zélandais. Hélène Clark, qui a coprésidé le Groupe indépendant pour la préparation et la réponse à une pandémieaprès l’Assemblée générale des Nations Unies a tenu un sommet de haut niveau visant à prévenir une autre pandémie. Le résultat : organisez une autre réunion.

D’autres experts en matière de pandémie qui ont suivi des mois de négociations sur la déclaration de 13 pages adoptée par les 193 pays membres de l’assemblée ont également été déçus.

« Je pense qu’il est juste de dire que la déclaration est une occasion manquée », a déclaré Clark dans une interview accordée à l’Associated Press en marge de la réunion des dirigeants de haut niveau de l’Assemblée générale. « Il comporte de nombreuses pages et paragraphes et un seul engagement ferme, celui de tenir une autre réunion de haut niveau dans trois ans. »

Clark, qui s’est adressé au sommet de la semaine dernière, est le nouveau membre du groupe d’anciens dirigeants mondiaux fondé par feu Nelson Mandela, connu sous le nom de The Elders. Selon elle, l’un des principaux problèmes réside dans l’accent mis par la déclaration sur la santé.

La pandémie de COVID-19 a tué quelque 24 millions de personnes, mais elle a également fait reculer les objectifs de l’ONU pour 2030 sur une grande variété de questions, notamment l’élimination de l’extrême pauvreté et de la faim, la garantie d’un enseignement secondaire de qualité pour chaque enfant et la réalisation de l’égalité des sexes, a-t-elle déclaré. Clark a également évoqué les impacts économiques catastrophiques de la pandémie : une perte de 25 000 milliards de dollars pour l’économie mondiale, ainsi que la dette et le défaut de paiement de nombreux pays en développement.

En écoutant les ministres de la Santé, la majorité des intervenants au sommet, Clark a déclaré que beaucoup d’entre eux n’avaient pas compris l’essentiel : les pandémies n’ont pas seulement un impact sur la santé ; ils ont un impact sur de nombreuses facettes de la vie des gens et des opérations gouvernementales.

« Il était clair qu’ils auraient dû adopter une vision globale », a-t-elle déclaré. Mais « ils ont emprunté une voie assez étroite pour parler de santé ».

La déclaration adoptée a souligné l’importance d’agir pour se préparer à la prochaine pandémie. Dans son « Appel à l’action », la déclaration politique de l’Assemblée générale engage les pays « à intensifier nos effets pour renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies ».

Pour ce faire, il appelle à des actions commençant par le renforcement de la coopération régionale et internationale « aux plus hauts niveaux politiques et dans tous les secteurs concernés ». L’objectif, dit-il, devrait être de « surmonter les inégalités et de garantir qu’un accès durable, abordable, juste, équitable, efficace, efficient et opportun » aux vaccins et autres contre-mesures médicales soit possible – et d’assurer une attention de haut niveau dans de nombreux secteurs.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies a qualifié la déclaration de « jalon historique ». Il a salué l’engagement des dirigeants à fournir l’influence et l’orientation nécessaires pour que l’OMS, les gouvernements et d’autres puissent soutenir « l’architecture sanitaire mondiale d’urgence dont le monde a besoin ».

Le Pandemic Action Network, une coalition de plus de 350 organisations axées sur la prévention et la lutte contre les futures pandémies, a convenu qu’il s’agissait d’un « moment historique » pour les dirigeants qui souhaitent souligner l’importance de l’action collective. Néanmoins, ce n’était pas vraiment élogieux.

« Bien que nous soyons heureux qu’ils aient surmonté les tensions géopolitiques qui menaçaient l’adoption de toute déclaration, nous restons déçus par le texte de compromis qui manquait de détermination claire », a déclaré le réseau dans un communiqué. La déclaration politique, a déclaré le réseau, « était une occasion manquée pour les dirigeants de prendre des engagements ambitieux pour prévenir la prochaine pandémie et consacrer la responsabilité pour l’avenir ».

Le Réseau d’action contre la pandémie, Clark et d’autres ont également critiqué le fait que la plupart des dirigeants participant à la réunion annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale aient envoyé leurs ministres de la Santé au sommet et ne soient pas venus eux-mêmes.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a tenté sans succès d’amener les 20 principales économies mondiales à coordonner une réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 après son déclenchement au début de 2020.

Si les tests rapides et le développement rapide de vaccins constituent des réalisations notables, a déclaré le chef de l’ONU, il a également déploré le manque de préparation, l’impact disproportionné sur les plus pauvres du monde et la thésaurisation des vaccins par les pays les plus riches.

« Nous ne devons pas répéter les erreurs du passé lorsque la prochaine pandémie frappera – comme nous le savons tous – et que d’autres menaces sanitaires apparaîtront », a déclaré António Guterres.

Clark a déclaré que le panel qu’elle a coprésidé avec l’ancienne présidente libérienne et lauréate du prix Nobel de la paix Ellen Johnson Sirleaf a préconisé un leadership fort et la création d’un conseil mondial sur les menaces sanitaires nommé par l’Assemblée générale, avec des représentants des régions du monde. Cela, a déclaré Clark, serait « une voix pour une mobilisation continue de l’élan et de la volonté politiques en faveur de la préparation et de la réponse, ainsi que du financement ».

Guterres a convoqué les dirigeants du monde à un « Sommet du futur » lors de leur réunion mondiale annuelle en septembre prochain. Clark a déclaré qu’il avait mis à l’ordre du jour l’idée d’un organisme de niveau dirigeant pour les situations d’urgence complexes. Si ce groupe pouvait se préparer non seulement aux pandémies, mais également aux urgences alimentaires, sécuritaires et climatiques, a-t-elle déclaré, « cela pourrait avoir une certaine possibilité ».

« Mais si c’est une ambulance au pied de la falaise, elle ne peut pas faire le travail requis », a-t-elle déclaré.

À l’heure actuelle, « nous sommes bien engagés dans le cycle de panique et de négligence », a déclaré Clark. « Nous avons traversé la panique avec le COVID. Maintenant, nous sommes négligés.»

« S’il y a une nouvelle épidémie demain, nous ne sommes pas mieux préparés », a-t-elle déclaré, « et sans doute dans une situation pire ».

___

Edith M. Lederer, correspondante en chef de l’Associated Press à l’ONU, couvre les affaires internationales depuis plus de 50 ans.