L’ancien Premier ministre néerlandais et sa femme meurent « main dans la main » par euthanasie | Nouvelles du monde

L’ancien Premier ministre néerlandais Dries van Agt et son épouse Eugénie van Agt-Krekelberg sont décédés par euthanasie au début du mois.

L’ancien Premier ministre néerlandais Dries van Agt et son épouse Eugénie van Agt-Krekelberg.(X)

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Selon une organisation de défense des droits humains fondée par Agt, le couple est mort « mains dans les mains ». Ils ont été enterrés lors d’une cérémonie privée à Nimègue, dans l’est du pays. La nouvelle de leur décès a été rendue publique le 9 février.

Découvrez le frisson du cricket comme jamais auparavant, exclusivement sur HT. Explorez maintenant !

“Il (Dries van Agt) est mort main dans la main avec son épouse bien-aimée Eugénie van Agt-Krekelberg, le soutien et le point d’ancrage avec lequel il a été ensemble pendant plus de 70 ans et qu’il a toujours continué à appeler ‘ma fille'”, a déclaré l’organisation à but non lucratif dans un communiqué.

Le couple était de santé fragile depuis un certain temps, selon l’Associated Press. En 2019, Van Agt a subi une hémorragie cérébrale alors qu’il prononçait un discours lors d’un événement commémoratif pour les Palestiniens. Il ne s’en est jamais complètement remis.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Démocrate-chrétien, Van Agt est devenu de plus en plus progressiste après avoir quitté la politique. En 2017, il a quitté son Appel chrétien-démocrate en raison de divergences idéologiques concernant le conflit entre Israël et les Palestiniens.

Qualifiant Van Agt de son « arrière-arrière-grand-père en exercice », le Premier ministre néerlandais sortant, Mark Rutte, a fait l’éloge de l’ancien homme politique.

“Avec son langage fleuri et unique, ses convictions claires et sa présentation saisissante, Dries van Agt a donné couleur et substance à la politique néerlandaise à une époque de polarisation et de renouveau des partis”, a déclaré Rutte dans un communiqué, selon AP.

La famille royale néerlandaise a également félicité l’ancien Premier ministre, affirmant qu’il avait assumé ses responsabilités dans une période de turbulences.

“Il a assumé des responsabilités administratives dans une période de turbulences et a réussi à inspirer beaucoup de personnes grâce à sa personnalité marquante et son style coloré”, ont déclaré le roi Willem-Alexander, la reine Máxima et la princesse Beatrix dans un communiqué commun.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

En 1999, après une visite en Israël, il a exprimé de plus en plus clairement son soutien au peuple palestinien. Il a qualifié son expérience du voyage de « conversion ».

Le couple laisse dans le deuil leurs trois enfants.

Débloquez un monde d’avantages avec HT ! Des newsletters perspicaces aux alertes d’actualité en temps réel et à un fil d’actualité personnalisé, tout est ici, à portée de clic ! – Connecte-toi maintenant! Recevez les dernières nouvelles du monde ainsi que les dernières nouvelles de l’Inde au Hindustan Times.