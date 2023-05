L’ancien Premier ministre Mulroney dit que le roi Charles III sera « excellent »

L’ancien Premier ministre Brian Mulroney dit qu’il pense que le nouveau roi Charles III « surprendra tout le monde » et « sera excellent » en tant que nouveau monarque, en partie parce qu’il a été « constamment sous-estimé toute sa vie ».

Le roi Charles III et son épouse la reine Camilla ont été couronnés samedi à l’abbaye de Westminster.

Mulroney a passé beaucoup de temps avec le roi Charles III depuis leur première rencontre il y a quatre décennies, et l’ancien Premier ministre a déclaré qu’il le considérait comme une « bonne connaissance amicale », lui ayant rendu visite pour la dernière fois juste avant le début de la pandémie de COVID-19.

Il a dit, à son avis, que le nouveau monarque a toujours été sous-estimé, parfois par inadvertance parce qu’il était dans l’ombre de sa mère, feu la reine Elizabeth II, qui a servi « dans le style le plus impeccable et le plus impressionnant possible ».

« Je n’ai jamais pensé qu’il avait reçu le crédit qu’il méritait tout au long de cette période », a déclaré Mulroney à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview exclusive diffusée dimanche.

« Mais … je veux dire, pour un politicien, par exemple, il n’y a pas de meilleure position que d’être sous-estimé », a-t-il également plaisanté. « Je pense donc que les Canadiens et les autres peuvent s’attendre à ce qu’il soit un roi fantastique. »

« Je pense qu’il va être excellent », a ajouté Mulroney. « Il a de très bonnes idées. C’est un homme très moderne. C’est un gars très attentionné, généreux et très drôle.

Mulroney a également déclaré qu’il pensait que la personnalité et les intérêts du roi Charles III – en matière de droits de l’homme et d’environnement, par exemple – « le feraient aimer des gens ».

Il a raconté à Kapelos sa dernière visite avec le roi, qui à l’époque était prince de Galles, lors d’un « petit dîner pour un ami commun très proche à Londres », il y a quelques années.

Mulroney a déclaré que lui et le roi Charles étaient tous deux fans de feu la chanteuse anglaise Vera Lynn, qui a chanté la « chanson très sentimentale » « We’ll Meet Again » aux troupes montant à bord des navires pour combattre en France pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Et pour une raison quelconque, alors que nous nous levions tous les deux de table, nous avons tous les deux commencé à fredonner » Nous nous reverrons « , puis nous avons commencé à chanter », a raconté Mulroney. « J’aimerais avoir un magnétophone, parce que si j’en avais un, et qu’il y avait un agent musical là-bas, j’aurais une longueur d’avance sur le match. Et nous avons chanté ensemble pendant un moment.

Malgré la confiance de Mulroney envers le roi Charles, un récent sondage montre que de nombreux Canadiens ont un intérêt décroissant pour la monarchie.

Il y a également eu un regain d’intérêt pour l’abolition complète de la monarchie au Canada, notamment de la part du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a présenté une motion en octobre 2022 pour faire exactement cela, mais cela a échoué à la Chambre des communes.

La rupture des liens avec la monarchie au Canada nécessiterait un accord de la Chambre des communes, du Sénat et des 10 provinces, dans un « amendement du consentement unanime » à la Constitution.

«Je le comprends», a déclaré Mulroney en réponse à des questions sur la diminution du lien des Canadiens avec la monarchie. « C’est un peu anachronique pour un grand pays comme le Canada, par exemple… qui compte 40 millions d’habitants, avec un PIB énorme, qui est très influent dans le monde, et qui vit côte à côte avec les États-Unis, et pourtant le chef de l’État que nous avons est assis à Londres.

« Mais alors vous devez vous demander », a-t-il ajouté, « comment en avons-nous fait avec ce système ? Et la réponse est que nous avons brillamment réussi.

« Mais je me rends compte qu’il y a une jeune génération qui arrive, notre pays a changé », a-t-il déclaré. « Mais jusqu’à présent, cela nous a brillamment servi. »