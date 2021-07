L’ancien Premier ministre Manmohan Singh écrit une lettre de condoléances à l’inconsolable Saira Banu, qualifie Dilip Kumar de « premier Khan » du cinéma indien | Nouvelles des gens

New Delhi : Dilip Kumar était l’un des plus grands acteurs de l’histoire du cinéma indien qui restera un « prince » dans l’esprit de générations d’amateurs de cinéma hindi, a déclaré jeudi l’ancien Premier ministre Manmohan Singh dans une lettre à l’acteur légendaire. épouse Saira Banu s’excusant de sa disparition.

Dilip Kumar est décédé mercredi matin dans un hôpital de Mumbai et a été inhumé avec tous les honneurs de l’État dans la soirée. Il avait 98 ans.

L’acteur, qui a dépeint le romantique intense et maussade dans des classiques tels que « Mughal-e-Azam » et « Devdas », laisse dans le deuil sa femme Saira Banu.

Dans un lettre à Saira Banu, l’ancien Premier ministre Singh a déclaré Dilip Kumar, « qui a été affectueusement surnommé le » roi de la tragédie « et » le premier khan « du cinéma indien, a été crédité d’avoir apporté une forme distincte de technique d’acteur au cinéma indien. »

Kumar détient le record du plus grand nombre de victoires pour le Filmfare Award du meilleur acteur et a également été le premier récipiendaire du prix, a-t-il noté.

« Il (Kumar) était une légende du cinéma indien qui restera un prince dans l’esprit de générations d’amateurs de cinéma hindi. Dilip Kumar ji est l’un des plus grands acteurs de l’histoire du cinéma hindi, qui détient le record du monde Guinness pour gagner le nombre maximum de récompenses par un acteur indien », a déclaré Singh.

La contribution de Kumar dans le domaine du cinéma indien a été reconnue par le gouvernement indien en lui décernant le Padma Vibhushan, la deuxième plus haute distinction civile de l’Inde, a déclaré l’ancien Premier ministre.

« Sa contribution distinguée au cinéma indien restera dans les mémoires des habitants de notre pays et de tous les cinéphiles hindis du monde entier », a-t-il déclaré.

« Ma femme Gursharan se joint à moi pour vous présenter, ainsi qu’à tous les membres de votre famille, nos sincères condoléances pour ce deuil. Que Dieu vous donne toute la force de supporter cette perte irréparable avec courage et force d’âme », a déclaré Singh dans sa lettre.

L’icône du cinéma, qui incarnait le meilleur de l’Inde dans ses films et dans sa personnalité publique, a eu droit à des funérailles d’État, son corps enveloppé dans un drapeau tricolore et une salve d’armes sonnant.

La carrière de cinq décennies de Kumar comprenait « Mughal-e-Azam », « Devdas », « Naya Daur » et « Ram Aur Shyam », et plus tard, alors qu’il passait aux rôles de personnage, « Kranti », « Karma » et « Saudagar « . Dans « Mughal-e-Azam », Kumar a joué le rôle emblématique du prince Salim.