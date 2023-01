L’ancien Premier ministre libanais Diab accusé d’homicide dans l’explosion d’un port en 2020

Le juge enquêtant sur l’explosion de Beyrouth en 2020 a inculpé le plus haut procureur général du Liban, le Premier ministre de l’époque et d’autres hauts responsables actuels et anciens en relation avec l’explosion dévastatrice, ont indiqué des sources judiciaires et des convocations au tribunal.

Le juge Tarek Bitar a repris de manière inattendue une enquête lundi après qu’elle ait été paralysée pendant plus d’un an par la résistance politique et les plaintes judiciaires déposées par de hauts responsables qu’il cherchait à interroger.

L’explosion du 4 août 2020 a été causée par des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium qui avaient été stockées au port dans de mauvaises conditions après y avoir été déchargées en 2013. Jusqu’à présent, aucun haut responsable n’a été tenu pour responsable.

Bitar a accusé l’ancien Premier ministre Hassan Diab et d’anciens ministres d’homicide avec intention probable, selon des convocations au tribunal vues par Reuters mardi.

Il a également inculpé le procureur général Ghassan Oweidat, le chef de l’agence libanaise de renseignement intérieur, le général de division Abbas Ibrahim, l’ancien commandant de l’armée Jean Kahwaji et d’autres responsables actuels et anciens de la sécurité et de la justice, ont indiqué des sources judiciaires.

Hassan Diab prend la parole au palais du gouvernement à Beyrouth alors qu’il était Premier ministre par intérim, le 6 mars 2021. Diab a exprimé sa confiance dans les conséquences immédiates de l’explosion qu’il n’était pas coupable. (Dalati Nohra/Reuters)

On ne savait pas immédiatement de quoi ils avaient été accusés, mais une source judiciaire a déclaré que Bitar avait découvert qu’Oweidat n’avait pas agi de manière responsable en ce qui concerne le nitrate d’ammonium.

Reuters n’a pas pu joindre immédiatement Diab ou Oweidat pour un commentaire. Ibrahim a refusé de commenter les informations selon lesquelles il avait été inculpé lorsqu’il a été contacté par Reuters lundi. Kahwaji a refusé de commenter.

Toutes les personnes précédemment inculpées par Bitar ont nié tout acte répréhensible.

Processus d’arrêt et de démarrage

Oweidat a envoyé mardi à Bitar une lettre officielle indiquant que l’enquête de Bitar restait suspendue et qu’aucune décision officielle n’avait été prise quant à savoir s’il pouvait poursuivre l’enquête, selon une copie de la correspondance consultée par Reuters.

Les efforts précédents de Bitar pour interroger de hauts responsables sur l’explosion qui a tué 220 personnes et détruit des parties de Beyrouth ont été entravés par des factions, dont le Hezbollah lourdement armé et soutenu par l’Iran.

Le courant19:26Deux ans après l’explosion de Beyrouth, la lutte pour la justice et la stabilité s’éternise Deux ans après l’explosion massive de Beyrouth, qu’est-ce qui a changé ? L’hôte invité Peter Armstrong parle à Mariana Fodoulian de la demande de justice pour sa sœur Gaia, qui a été tuée dans l’explosion ; et le journaliste d’investigation Habib Battah discute des obstacles auxquels est confronté le peuple libanais.

Le groupe a fait campagne contre Bitar alors qu’il cherchait à interroger ses alliés, et il a également accusé Washington de se mêler de l’enquête. Le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a appelé à plusieurs reprises au remplacement de Bitar en 2021.

L’enquête a été paralysée début 2022 par le départ à la retraite de juges d’un tribunal qui doit statuer sur plusieurs plaintes de ce type contre Bitar avant qu’il ne puisse continuer.

Le tribunal attend la nomination de nouveaux juges pour reprendre son travail, une étape que les autorités n’ont pas franchie.

Bitar a rencontré des juges français en visite à Beyrouth la semaine dernière dans le cadre d’une enquête française sur l’explosion, dont les victimes comprenaient deux ressortissants français. Il n’a pas pu partager de documents avec eux à l’époque car l’enquête était gelée.

Un homme se tient à côté de graffitis dans la zone portuaire endommagée à la suite de l’explosion massive de Beyrouth, le 11 août 2020. (Hannah McKay/Reuters)

Bitar a repris le travail sur la base d’une interprétation juridique contestant les raisons de sa suspension, ont indiqué les sources judiciaires.

La charge Diab précédente n’a pas collé

Diab, un universitaire, est devenu Premier ministre en janvier 2020 et a démissionné moins d’une semaine après l’explosion.

Le prédécesseur de Bitar l’a rapidement accusé, ainsi que plusieurs anciens fonctionnaires, de négligence à propos des produits chimiques, mais ce juge a été démis de ses fonctions en 2021 suite à une ingérence politique dans le dossier.

REGARDER | Le nitrate d’ammonium a de nombreuses utilisations, mais est dangereux sans surveillance :

Comment le nitrate d’ammonium est entreposé au Canada pour éviter les explosions Le stockage du nitrate d’ammonium est strictement réglementé au Canada pour éviter une catastrophe comme l’explosion qui a secoué Beyrouth mardi.

Diab a déclaré dans un communiqué en 2020 qu’il était convaincu que ses mains étaient propres et qu’il avait traité de manière transparente le dossier de l’explosion du port de Beyrouth.

Bitar a programmé des interrogatoires avec 15 personnes tout au long du mois de février, selon des sources judiciaires.

Mais les experts juridiques et même les proches des victimes s’attendent à ce qu’il soit confronté à un recul continu.

Nizar Saghieh, de l’ONG de surveillance Legal Agenda, a déclaré que les responsables pourraient tenter de contester la légitimité de la reprise de Bitar, tandis que le pouvoir judiciaire ou les forces de sécurité pourraient refuser de prendre des mesures procédurales pour que les accusations soient signifiées.