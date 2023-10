Li, un économiste anglophone, était considéré comme un prétendant à la succession de Hu Jintao, alors chef du Parti communiste, en 2013, mais a été écarté au profit de Xi. Renversant le leadership axé sur le consensus de l’ère Hu, Xi a centralisé les pouvoirs entre ses propres mains, laissant Li et d’autres membres du Comité permanent au pouvoir, composé de sept membres, avec peu d’influence.

En tant que plus haut responsable économique, Li a promis d’améliorer les conditions des entrepreneurs qui génèrent des emplois et de la richesse. Mais le parti au pouvoir sous Xi a accru la domination de l’industrie d’État et renforcé son contrôle sur la technologie et d’autres industries. Les entreprises étrangères ont déclaré qu’elles ne se sentaient pas les bienvenues après que Xi et d’autres dirigeants ont appelé à l’autonomie économique, élargi une loi anti-espionnage et perquisitionné les bureaux de sociétés de conseil.

Li a été exclu du Comité permanent lors d’un congrès du parti en octobre 2022, bien qu’il ait deux ans de moins que l’âge informel de la retraite, fixé à 70 ans.

Le même jour, Xi s’est octroyé un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti, abandonnant une tradition selon laquelle ses prédécesseurs démissionnaient après 10 ans. Xi a rempli les rangs les plus élevés du parti de loyalistes, mettant ainsi fin à l’ère du leadership consensuel et devenant peut-être un leader à vie. La deuxième place a été occupée par Li Qiang, le secrétaire du parti pour Shanghai, qui n’avait pas l’expérience de Li Keqiang au niveau national et a déclaré plus tard aux journalistes que son travail consistait à faire tout ce que Xi décidait.

Li Keqiang, ancien vice-Premier ministre, a pris ses fonctions en 2013 alors que le parti au pouvoir faisait face à des avertissements croissants selon lesquels les booms de la construction et des exportations qui ont propulsé la croissance à deux chiffres de la décennie précédente s’essoufflaient.

Les conseillers gouvernementaux ont soutenu que Pékin devait promouvoir une croissance basée sur la consommation intérieure et les industries de services. Cela nécessiterait d’ouvrir davantage d’industries dominées par l’État et d’obliger les banques d’État à prêter davantage aux entrepreneurs.

Le prédécesseur de Li, Wen Jiabao, s’est excusé lors d’une conférence de presse en mars 2012 pour ne pas avoir agi assez vite.

Dans un discours prononcé en 2010, Li a reconnu les défis, notamment une trop grande dépendance à l’égard des investissements pour stimuler la croissance économique, la faiblesse des dépenses de consommation et l’écart de richesse entre les villes prospères de l’Est et les campagnes pauvres, qui abritent 800 millions d’habitants.

Li était considéré comme un candidat possible pour relancer les réformes orientées vers le marché du leader suprême de l’époque, Deng Xiaoping, dans les années 1980, qui ont déclenché le boom de la Chine. Mais il était connu pour son style décontracté, et non pour l’impatience audacieuse de Zhu Rongji, le premier ministre de 1998 à 2003 qui a déclenché le boom de la construction et des exportations en imposant des réformes douloureuses qui ont supprimé des millions d’emplois dans l’industrie d’État.

Li aurait soutenu le rapport « Chine 2030 » publié par la Banque mondiale et un organisme de recherche du Cabinet en 2012, qui appelait à des changements radicaux pour réduire la domination de l’industrie d’État et s’appuyer davantage sur les forces du marché.

L’Institut Unirule, un groupe de réflexion indépendant de Pékin, a déclaré que l’industrie d’État était si inefficace que son rendement des capitaux propres – une mesure large de la rentabilité – était négatif de 6 %. Unirule a ensuite été fermée par Xi dans le cadre d’une campagne visant à renforcer le contrôle de l’information.

Dans son premier discours politique annuel, en 2014, Li a été félicité pour avoir promis de poursuivre des réformes orientées vers le marché, de réduire le gaspillage gouvernemental, de nettoyer la pollution de l’air et d’éradiquer la corruption omniprésente qui sapait la confiance du public dans le parti au pouvoir.

Xi a retiré à Li les pouvoirs décisionnels sur les questions économiques en se nommant à la tête d’une commission du parti supervisant la réforme.

Le gouvernement de Xi a poursuivi sa campagne anti-corruption, emprisonnant des centaines de responsables, dont Zhou Yongkang, ancien membre du Comité permanent. Mais les dirigeants des partis étaient ambivalents à propos de l’économie. Ils n’ont pas réussi à donner suite à une liste promise de dizaines de changements orientés vers le marché. Ils ont accru la domination des banques publiques, des sociétés énergétiques et autres.

Le gouvernement de Xi a ouvert certaines industries, notamment la fabrication de voitures électriques, à la concurrence privée et étrangère. Mais il a créé des « champions nationaux » appartenant à l’État et encouragé les entreprises chinoises à recourir à des fournisseurs nationaux plutôt qu’à des importations.

Les emprunts des entreprises, des ménages et des collectivités locales ont augmenté, augmentant ainsi la dette dont les économistes avaient déjà prévenu qu’elle était dangereusement élevée.

Pékin a finalement renforcé les contrôles en 2020 sur la dette immobilière, l’une des plus grandes industries chinoises. Cela a déclenché un effondrement de la croissance économique, qui est tombée à 3 % en 2022, le deuxième plus bas depuis trois décennies.

Li a montré ses compétences politiques mais peu de zèle pour les réformes en tant que gouverneur puis secrétaire du parti de la province populeuse du Henan, dans le centre de la Chine, entre 1998 et 2004.

Li a gagné le surnom de « Li des Trois Feux » et une réputation de malchance après que trois incendies mortels ont frappé le Henan alors qu’il y était. Un incendie dans une discothèque le jour de Noël en 2000 a tué 309 personnes. D’autres fonctionnaires ont été punis mais Li en est sorti indemne.

Pendant ce temps, les dirigeants provinciaux tentaient de faire taire les informations sur la propagation du SIDA par une industrie d’achat de sang dans le Henan.

La réputation de malchance de Li s’est maintenue alors que la Chine a subi une série de catastrophes mortelles au cours de son mandat.

Quelques jours après son entrée en fonction, un glissement de terrain, le 29 mars 2013, a tué au moins 66 mineurs dans une mine d’or au Tibet et laissé 17 autres disparus et présumés morts.

Dans le port oriental de Tianjin, un entrepôt contenant des produits chimiques a explosé le 12 août 2015, tuant au moins 116 personnes.

Un avion de ligne de China Eastern Airlines s’est écrasé au sol le 22 mars 2022, tuant les 132 personnes à bord. Les autorités n’ont pas encore annoncé de cause possible.

Li a supervisé la réponse de la Chine au COVID-19, dont les premiers cas ont été détectés dans la ville centrale de Wuhan. Des contrôles sans précédent ont alors été imposés, interrompant la plupart des voyages internationaux pendant trois ans et l’accès aux grandes villes pendant des semaines.

Dans l’un de ses derniers actes officiels majeurs, Li a dirigé une réunion du Cabinet qui a annoncé le 11 novembre 2022 que les contrôles antivirus seraient assouplis pour réduire les perturbations après une contraction de l’économie de 2,6 % au deuxième trimestre de l’année. Deux semaines plus tard, le gouvernement a annoncé que la plupart des restrictions sur les voyages et les affaires prendraient fin le mois suivant.

Li est né le 1er juillet 1955 dans la province orientale de l’Anhui et, en 1976, il y était secrétaire du parti au pouvoir dans une commune.

Étudiant en droit à l’Université de Pékin, il était secrétaire sur le campus de la Ligue de la jeunesse communiste du parti au pouvoir, une organisation qui a lancé la carrière politique des anciens dirigeants du parti Hu Jintao et Hu Yaobang. Il était membre du comité permanent de la Ligue, signe qu’il était considéré comme un futur leader.

Après avoir occupé une série de postes au sein du parti, Li a obtenu son doctorat. en économie en 1994 de l’Université de Pékin.

Après le Henan, Li a servi comme secrétaire du parti pour la province du Liaoning, dans le nord-est, dans le cadre d’une rotation entre les postes provinciaux et les ministères de Pékin, destinée à préparer les dirigeants. Il rejoint le Comité central du parti en 2007.