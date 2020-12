L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a corrigé vendredi les déclarations qu’il avait faites au parlement et s’est excusé pour ce qu’il a qualifié d’erreurs concernant un scandale de financement politique.

M. Abe a déclaré qu’il se sentait profondément responsable d’avoir fait de faux démentis répétés selon lesquels son groupe de financement politique avait subventionné des soirées de visionnage de fleurs de cerisier pour ses partisans, en violation possible des lois strictes de financement politique du pays.

Le dirigeant le plus ancien du Japon a déclaré qu’il ne savait rien des paiements et s’est engagé à travailler pour regagner la confiance du public. Les excuses sont intervenues après que son secrétaire a été sommairement inculpé jeudi pour la question et condamné à une amende de 1 million de yens (7110 £).

« Même si les procédures comptables se sont déroulées à mon insu, je me sens moralement responsable de ce qui s’est passé », a déclaré M. Abe à une commission parlementaire. « J’y réfléchis profondément et je m’excuse de tout cœur auprès des citoyens et de tous les législateurs. »

M. Abe a également déposé des rapports corrigés sur le financement politique pour les trois dernières années.

Les excuses publiques marquent un net renversement de fortune pour M. Abe. Il a démissionné de son poste de Premier ministre pour des raisons de santé en septembre après avoir servi près de huit ans comme Premier ministre.