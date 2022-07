L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe inhumé lors de funérailles privées à Tokyo

Beaucoup au Japon ont dit au revoir à l’ancien Premier ministre Shinzo Abe mardi alors que des funérailles familiales ont eu lieu dans un temple quelques jours après que son assassinat a choqué la nation.

Abe, le Premier ministre le plus ancien du pays, est resté influent même après avoir démissionné il y a deux ans pour des raisons de santé. Il a été abattu vendredi lors d’un discours de campagne dans la ville occidentale de Nara.

Des centaines de personnes, dont certaines en costumes sombres formels, ont rempli les trottoirs devant le temple Zojoji au centre-ville de Tokyo pour faire leurs adieux à Abe, dont les opinions nationalistes ont conduit les politiques conservatrices du parti au pouvoir.

Les personnes en deuil ont pris des photos et certains ont crié “Abe san!” comme un cortège avec le corbillard transportant son corps accompagné de sa veuve, Akie Abe, conduit lentement par la foule bondée.

Akie Abe, épouse de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, est transportée mardi dans le véhicule transportant le corps d’Abe. (Kyodo/Reuters)

Seuls elle et d’autres membres de sa famille proche, ainsi que le Premier ministre Fumio Kishida et de hauts dirigeants du parti, ont assisté aux funérailles au temple.

Le corbillard a traversé le principal quartier politique de Tokyo, Nagata-cho, où Abe a passé plus de trois décennies après avoir été élu pour la première fois au parlement en 1991. Il a ensuite roulé lentement vers le siège du parti au pouvoir, où de hauts législateurs en costume sombre se tenaient dehors et priaient, avant de se rendre au bureau du Premier ministre dans lequel Abe a servi un total de près d’une décennie en termes distincts entre 2006 et 2020.

Protocoles de sécurité à revoir

Kishida et les membres du cabinet pressaient leurs mains devant leur poitrine alors qu’ils priaient et s’inclinaient vers le corbillard avant qu’il ne se dirige vers un crématorium.

La fusillade d’Abe a ébranlé le Japon, l’un des pays les plus sûrs au monde avec certaines des lois les plus strictes sur les armes à feu.

Les gens se rassemblent pour le corbillard transportant le corps de l’ancien Premier ministre alors que le véhicule quitte le temple Zojoji à Tokyo. Le meurtre de l’un des premiers ministres les plus influents par la violence armée, ce qui est rare au Japon, a choqué le pays asiatique. (Philip Fong/AFP/Getty Images)

Mardi, le chef de la sécurité publique Satoshi Ninoyu a déclaré qu’il avait chargé l’Agence nationale de police d’enquêter sur les protocoles de sécurité pour les dirigeants politiques et commerciaux.

Le suspect, Tetsuya Yamagami, a été arrêté sur place vendredi et est détenu dans un bureau du procureur local pour complément d’enquête. Ils peuvent le détenir jusqu’à trois semaines tout en décidant de porter officiellement plainte.

Abe, le fils d’un ancien Premier ministre, est devenu le plus jeune Premier ministre du Japon en 2006 à l’âge de 52 ans. Il est parti après un an au pouvoir pour des raisons de santé, mais est revenu au pouvoir en 2012.

Il s’est engagé à revitaliser la nation et à sortir son économie de son marasme déflationniste avec sa formule “Abenomics”, qui combine relance budgétaire, assouplissement monétaire et réformes structurelles.

Ses objectifs de longue date, partagés par d’autres ultraconservateurs, étaient de réviser la constitution pacifiste du Japon rédigée par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et de transformer la Force d’autodéfense japonaise en une armée à part entière.

Le courant19:23Le Japon sous le choc après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe Le Japon est encore sous le choc de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe la semaine dernière. L’animatrice invitée Catherine Cullen s’entretient avec Elizabeth Beattie, journaliste indépendante à Tokyo; et Fumiko Sasaki, une experte de la sécurité en Asie de l’Est qui enseigne à l’Université de Columbia.

Abe, qui avait 67 ans, a quitté ses fonctions en 2020, citant une récidive de la colite ulcéreuse qu’il avait depuis son adolescence.

Dimanche, deux jours après la mort choquante d’Abe, son parti libéral démocrate et son partenaire de coalition ont remporté une victoire écrasante aux élections pour la chambre haute, la moins puissante des deux chambres du parlement.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s’incline devant les responsables et les employés du gouvernement après la cérémonie funéraire à Tokyo. (Eugène Hoshiko/AFP/Getty Images)

Cela pourrait permettre à Kishida de gouverner sans interruption jusqu’à une élection prévue en 2025. Mais la mort d’Abe ouvre également une période d’incertitude pour son parti. Les experts disent qu’une lutte de pouvoir au sein de la faction du parti d’Abe est certaine et pourrait affecter l’emprise de Kishida sur le pouvoir.

Kishida a souligné l’importance de l’unité du parti après la mort d’Abe.