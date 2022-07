L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe décède après une fusillade

Shinzo Abe, le plus ancien Premier ministre du Japon, a été tué par balle vendredi alors qu’il prononçait un discours dans la ville de Nara, à 40 minutes à l’est d’Osaka. Sa mort a été signalée pour la première fois par la chaîne de télévision publique japonaise NHK.

Abe, 67 ans, s’exprimait dimanche avant les élections à la Chambre haute du Japon. Selon la police, Abe a été touché par derrière avec un fusil de chasse de fortune, selon les médias locaux. Un homme de 41 ans, nommé Tetsuya Yamagami, a été arrêté sur les lieux.

La vidéo de la scène montre Abe prononçant un discours de souche près d’un trottoir de rue, sans scène ni barrières le séparant du public. Un nuage de fumée éclate derrière Abe avant que la vidéo ne s’arrête. Tu peux le voir ici — Bien qu’il n’y ait pas de violence graphique, la discrétion du spectateur est recommandée.

“Cet acte odieux, nous ne connaissons pas encore les informations détaillées”, a déclaré le premier ministre actuel, Fumio Kishida“mais des élections ont lieu. C’est le fondement même de la démocratie, et qu’un tel incident ait eu lieu est barbare et malveillant et ne peut être toléré.”

Abe a été Premier ministre du Japon à deux reprises. Après un passage d’un an en 2007, il a occupé le poste entre 2012 et 2020. Ces huit années ont fait de lui le Premier ministre le plus ancien de l’histoire du pays. Abe n’a jamais été élu à son poste de Premier ministre, mais a démissionné les deux fois en raison de problèmes de santé liés à la colite ulcéreuse.

Abe était considéré comme un conservateur pur et dur au Japon, connu pour son plaidoyer pour la révocation du pacifisme japonais après la Seconde Guerre mondiale – le pays n’est techniquement pas autorisé à avoir une armée – en renforçant sa “force d’autodéfense”. Sur le plan international, Abe a été reconnu comme ayant joué un habile diplomate avec la Chine, s’opposant à la puissance montante tout en assouplissant les relations qui étaient à un point tendu avant de devenir premier ministre en 2012.

Abe était à Nara en campagne pour Kei Sato, membre du Parti libéral-démocrate d’Abe à la Chambre haute du parlement de la Diète du Japon, avant les élections de dimanche.

Il était l’héritier d’une des dynasties politiques du Japon. Le père d’Abe, Shintaro Abe, a été ministre des Affaires étrangères du Japon de 1982 à 1986. Nobusuke Kishi, le grand-père de Shinzo, était un ancien Premier ministre et a aidé à fonder le Parti libéral démocrate qui a été au pouvoir pendant 63 des 67 années depuis sa création. En 1960, le grand-père d’Abe, Kishi a survécu à une tentative d’assassinat qui l’a vu poignardé six fois.

“Une attaque contre n’importe quel dirigeant politique démocratiquement élu est une attaque contre les partisans de la démocratie partout dans le monde”, a déclaré Kevin Rudd, qui était Premier ministre australien lors de la première fois qu’Abe était à la tête du Japon en 2007, dans un rapport. “Shinzo Abe est un dirigeant politique dynamique du Japon depuis de nombreuses années, et nous espérons tous qu’il se rétablira et reprendra ses importantes responsabilités au sein de la Diète.”