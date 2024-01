L’ancien Premier ministre japonais Aso, 83 ans, multiplie les insultes à l’encontre d’une femme ministre des Affaires étrangères | Japon

Un ancien Premier ministre japonais et vice-président du parti libéral-démocrate au pouvoir a été accusé de sexisme après avoir tenu des propos insultants sur l’apparence et l’âge du ministre des Affaires étrangères.

“Elle n’est pas très belle”, a déclaré Taro Aso, qui a une longue histoire de remarques inappropriées, à propos de Yoko Kamikawa lors d’un récent discours, avant de louer maladroitement ses capacités en tant que politicienne. “Mais elle parle avec dignité, s’exprime correctement en anglais et prend seule des rendez-vous avec les personnes qu’elle a besoin de voir, sans l’aide de diplomates.”

Aso, âgé de 83 ans, a également appelé Kamikawa, 70 ans, comme obsan – un mot couramment utilisé pour désigner les femmes d’âge moyen et que certains considèrent comme désobligeant.

Aso s’est également trompée à deux reprises sur son nom de famille – l’appelant Kamimura – et a suggéré à tort qu’elle était la première femme ministre des Affaires étrangères du Japon. En fait, elle est la troisième, après Makiko Tanaka et Yoriko Kawaguchi, nommées sous l’administration de Junichiro Koizumi au début des années 2000.

Kamikawa, qui est devenue l’une des cinq femmes nommées au cabinet du Premier ministre Fumio Kishida en septembre de l’année dernière, a balayé les commentaires d’Aso.

“Je suis consciente qu’il existe de nombreuses opinions différentes et j’apprécie tous les commentaires”, a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant que poursuivre son travail en tant que diplomate la plus haut placée du Japon était la réponse la plus appropriée à Aso.

Les politiciens de l’opposition ont critiqué Aso, qui a occupé des postes élevés dans les administrations du PLD depuis qu’il a été Premier ministre pendant moins d’un an avant que le parti ne soit démis de ses fonctions en 2009 pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle.

Akira Koike, secrétaire général du Parti communiste japonais, a déclaré que ces commentaires étaient répréhensibles, même au regard des faibles normes d’Aso. « Celui-ci est le pire », a déclaré Koike aux journalistes, selon le journal Asahi Shimbun. Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont appelé Aso à démissionner.

Kaku Sechiyama, professeur d’études de genre à l’Université de Tokyo, a déclaré à Asahi : « Je comprends [Aso] apprécie Kamikawa, mais s’il parlait d’un homme ministre des Affaires étrangères, il ne mentionnerait jamais son apparence. Seules les femmes sont soumises à une évaluation complémentaire de leur attractivité.»

Aso, dont on dit qu’il est milliardaire, est connu pour son sens de la mode et ses opinions mal informées sur des groupes entiers de personnes. En mai 2018, en tant que ministre des Finances, il a déclaré que « le crime de harcèlement sexuel n’existait pas » après qu’un haut fonctionnaire du ministère ait été accusé d’avoir harcelé sexuellement une journaliste de télévision. Aso a également émis l’hypothèse que le fonctionnaire avait été « piégé » par sa victime.

Il a insulté les personnes âgées, les diplomates aux yeux bleus, les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et les femmes qui choisissent de ne pas avoir d’enfants, et a exprimé son admiration pour les nazis, décrivant Adolf Hitler comme « ayant les bonnes motivations ».

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise minière de charbon de la famille Aso utilisait les prisonniers de guerre alliés comme esclaves. Aso a été président du successeur de l’entreprise, Aso Cement, pendant la majeure partie des années 1970, mais a refusé de s’excuser pour son recours passé au travail forcé.

Le Japon obtient de mauvais résultats dans les comparaisons internationales en matière de représentation politique des femmes, se classant 165e sur 190 pays, les femmes ne représentant que 10,3 % des députés de la chambre basse, selon le Union interparlementaire.

Aso n’est pas le seul haut responsable politique japonais à tenir des propos sexistes. En nommant Kamikawa et ses collègues féminines dans son cabinet l’année dernière, Kishida leur a dit qu’il espérait qu’elles « feraient preuve de la sensibilité et de l’empathie propres aux femmes ».