L’ancien Premier ministre ivoirien condamné à la prison à vie par contumace pour avoir fomenté un coup d’État

L’ancien Premier ministre et chef rebelle avait été inculpé – ainsi que 19 de ses partisans – de complot, de tentative de saper l’autorité de l’État, et de diffusion et publication de fausses nouvelles, portant atteinte au moral du public.

Le juge chargé de l’affaire devant le tribunal correctionnel d’Abidjan a convenu avec le procureur de prononcer une condamnation à perpétuité par contumace pour atteinte à la sécurité nationale et complot de coup d’État contre le président sortant – un ancien allié de Soro.

Lui et son équipe juridique ont nié les accusations portées contre lui, affirmant que l’affaire était une poursuite à motivation politique qui ne présentait aucune preuve de la culpabilité supposée de Soro.

Après avoir été Premier ministre de Côte d’Ivoire de 2007 à 2012, et actuellement leader du Mouvement patriotique, Soro vit en exil en Europe. Il a été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison et à une amende de 7,6 millions de dollars dans une affaire distincte en Côte d’Ivoire pour des accusations de détournement de fonds et de blanchiment d’argent.

Avant les poursuites, Soro avait annoncé depuis l’Europe qu’il prévoyait de se présenter à la présidence de la Côte d’Ivoire, mais en a finalement été empêché car sa première condamnation l’a vu disqualifier de la fonction publique. Il est resté en exil en Europe depuis la mi-2019, date à laquelle il a renoncé à son retour prévu en Côte d’Ivoire après que les autorités y ont émis un mandat d’arrêt pour des accusations de mise en danger de la sécurité de l’État.

