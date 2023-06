L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, touché par le scandale, est décédé à l’âge de 86 ans

Silvio Berlusconi est décédé à l’âge de 86 ans des suites de problèmes de santé récurrents.

L’ancien Premier ministre italien était connu pour être un milliardaire flamboyant, un magnat des médias et un homme d’affaires controversé.

Berlusconi était le Premier ministre italien le plus ancien, mais sa carrière politique a été marquée par le scandale.

Rome – Silvio Berlusconi, qui a dominé la vie publique italienne pendant des décennies en tant que magnat des médias milliardaire, homme d’affaires et Premier ministre, est décédé à l’âge de 86 ans.

Le personnage plus grand que nature, qui se comparait autrefois à Jésus, était le premier ministre italien le plus ancien, mais a également été en proie à des scandales.

Bien qu’il ait reçu un diagnostic de leucémie, il a été actif en politique jusqu’au bout en tant que sénateur et partenaire du gouvernement de droite du Premier ministre Giorgia Meloni.

Berlusconi a également exercé une énorme influence grâce à ses intérêts à la télévision et aux journaux – il a effectivement inventé la télévision commerciale en Italie – sa propriété du club de football de l’AC Milan et sa richesse, en tant que personne la plus riche d’Italie pendant une décennie.

Bien avant que Donald Trump ne transforme son succès commercial en une candidature à la Maison Blanche, Berlusconi a charmé des millions d’Italiens en se présentant comme un self-made man qui aimait la vie et disait ce qu’il pensait, allant même jusqu’à insulter ses collègues dirigeants.

Pour ses détracteurs, cependant, l’ailier droit était un playboy d’évasion fiscale qui a utilisé son vaste empire médiatique pour faire avancer sa carrière politique, puis a exploité son pouvoir pour protéger ses intérêts commerciaux.

Il a passé une grande partie de sa vie mêlé à des poursuites judiciaires, et les affaires concernant ses fameuses soirées sexuelles « Bunga Bunga », auxquelles assistaient de jeunes filles, y compris des escortes mineures, n’ont été conclues qu’en février 2023.

Bien qu’il soit resté président de son parti Forza Italia, un partenaire junior de la coalition de Meloni, il s’était largement retiré de la vue du public ces derniers mois.

Il souffrait de problèmes de santé croissants – même s’il conservait la fierté de son apparence, toujours habillé avec élégance, ses cheveux lissés en arrière ne montrant jamais la moindre trace de gris.

Berlusconi a été hospitalisé pendant 11 jours en septembre 2020 après avoir contracté un coronavirus, le décrivant comme « peut-être l’épreuve la plus difficile de ma vie ».

En avril 2023, les médecins ont révélé qu’il était en soins intensifs souffrant de leucémie et d’une infection pulmonaire.