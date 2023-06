L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi décède à l’âge de 86 ans | Nouvelles du monde

Le magnat des médias souffrait d’une infection pulmonaire et d’une leucémie chronique (Photo: Reuters) L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, dont la carrière a été ternie par les « bunga bunga parties » et la fraude fiscale, est décédé à l’âge de 86 ans. Selon les médias italiens, il est décédé à l’hôpital San Raffaele de Milan. Né le 29 septembre 1936, M. Berlusconi a été Premier ministre pendant neuf ans au total, faisant de lui le plus ancien Premier ministre italien d’après-guerre. Ami de Vladimir Poutine, il a également été impliqué dans plusieurs scandales sexuels pendant son mandat politique. En octobre, il se vantait de renouer des liens avec le chef du Kremlin – et d’échanger des cadeaux de vodka, de vin et de lettres « douces ». « J’ai renoué avec le président Poutine », avait déclaré M. Berlusconi dans un clip obtenu par l’agence de presse LaPresse. « Il m’a envoyé 20 bouteilles de vodka et une lettre vraiment adorable. J’ai répondu avec 20 bouteilles de Lambrusco et une lettre tout aussi douce. Poutine lui-même a rendu hommage en disant, dans un communiqué : « Pour moi, Silvio était une personne chère, un véritable ami. « J’ai toujours sincèrement admiré sa sagesse, sa capacité à prendre des décisions équilibrées et clairvoyantes même dans les situations les plus difficiles. Silvio Berlusconi lors d’une conférence des partis de centre-droit à Madrid (Photo: Reuters)



Vladimir Poutine était considéré comme un ami proche de l’ancien Premier ministre (Photo: Reuters)



Silvio Berlusconi photographié en 1980 (Photo : J. Cuinieres/Roger Viollet via Getty Images) M. Berlusconi était également largement connu pour ses fameuses soirées « bunga bunga ». Les magistrats disent qu’il a payé des milliers d’euros pour des relations sexuelles avec la danseuse de boîte de nuit d’origine marocaine Karima El Mahroug, alias « Ruby the Heart Stealer », alors qu’elle était mineure. Un tribunal l’a finalement acquitté d’avoir eu des relations sexuelles avec une jeune, affirmant qu’il ne devait pas savoir qu’elle avait moins de 18 ans. Le magnat des médias avait nié à plusieurs reprises toutes les allégations. Sa deuxième épouse, Veronica Lario, a ensuite demandé le divorce, affirmant qu’elle ne pouvait pas vivre avec un homme qui « fréquentait des mineurs ». Silvio Berlusconi fait des gestes lors du rassemblement de clôture de la campagne de son parti (Photo: Reuters)



Tony Blair, à gauche, salue le Premier ministre italien Silvio Berlusconi à Downing Street (Photo: AP) Les électeurs ont à plusieurs reprises adhéré à son exubérance et Berlusconi a survécu à une série de gaffes et de scandales diplomatiques. Connu pour s’être essayé à la chirurgie esthétique et aux greffes de cheveux, l’ancien chef avait également s’est comparé à Donald Trump à plusieurs reprises. Après l’élection de Barack Obama comme premier président afro-américain des États-Unis, M. Berlusconi l’a félicité d’être « grand, beau et bronzé ». « Tout ce que je sais, c’est qu’en politique étrangère et intérieure, je n’ai jamais commis une seule erreur », a-t-il déclaré au magazine Chi en 2016. « Mais quand j’y pense, je ne me souviens pas du nom d’un seul ami en politique. » M. Berlusconi a dirigé le parti de centre-droit Forza Italia de 1994 à 2009 et son successeur, le peuple de la liberté, de 2009 à 2013. En savoir plus : Journal Metro

Il était le troisième Premier ministre le plus ancien depuis l’unification italienne, après Benito Mussolini et Giovanni Giolitti. En avril, l’ancien premier ministre à trois reprises avait souffert d’une infection pulmonaire au cours d’un traitement pour une leucémie chronique. Il avait souffert au fil des ans de maladies cardiaques et d’un cancer de la prostate, et avait également été transporté à l’hôpital après une infection au Covid-19 en 2020. Les escapades commerciales de M. Berlusconi comprenaient la possession de l’AC Milan entre 1986 et 2017. Dans un communiqué, le club a déclaré: « Le club présente ses condoléances à la famille de l’inoubliable président des Rossoneri. «Profondément attristé, l’AC Milan pleure le décès de l’inoubliable Silvio Berlusconi et souhaite tendre la main à la famille, aux associés et aux amis les plus chers pour partager nos sympathies… ‘Merci, Monsieur le Président. Toujours avec nous. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source