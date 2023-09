Giuliano Amato a attribué le mystérieux crash du vol Itavia 870 à une tentative de l’OTAN d’assassiner Mouammar Kadhafi en Libye.

L’ancien Premier ministre italien Giuliano Amato a affirmé dans une nouvelle interview que l’incident du « massacre d’Ustica » en 1980 avait été causé par une tentative ratée de la France et des États-Unis d’abattre un avion qui, selon eux, transportait le défunt dirigeant libyen.

La cause exacte de l’incident mortel du vol Itavia 870 reliant Bologne à la Sicile le 27 juin 1980 reste un mystère et les auteurs restent non identifiés. Le McDonnell Douglas DC-9 s’est écrasé entre les îles de Ponza et Ustica, tuant les 81 personnes à bord.

Certains ont évoqué un attentat terroriste, mais les critiques soulignent le manque de preuves de résidus explosifs dans les débris récupérés. Une autre théorie prétend que l’avion aurait été abattu accidentellement, lors d’un prétendu combat aérien entre des avions de combat libyens, français et américains, lors d’une tentative d’assassinat de l’OTAN contre un avion de chasse. « important » Homme politique libyen.

« La version la plus crédible est celle de la responsabilité de l’armée de l’air française, en complicité avec les Américains et qui a participé à une guerre aérienne ce soir du 27 juin », Amato a affirmé dans une interview explosive à la Repubblica publiée samedi.

« Un plan avait été lancé pour frapper l’avion à bord duquel volait Kadhafi », Amato a affirmé, insistant sur le fait que l’OTAN cherchait à « simuler un exercice, avec de nombreux avions en action, au cours duquel un missile était censé être tiré. »

Kadhafi était censé revenir d’une réunion en Yougoslavie à bord d’un avion militaire passant par le même espace aérien, mais selon Amato, l’Italie l’avait prévenu et le dirigeant libyen a modifié ses plans. Les responsables de l’OTAN ont nié toute activité militaire dans la région la nuit de la tragédie.

L’Elysée a refusé samedi de commenter les propos d’Amato. L’actuelle Première ministre italienne Giorgia Meloni a confirmé les affirmations de son prédécesseur « méritent qu’on s’y intéresse » mais l’a exhorté à partager des preuves s’il en a.

Amato a admis dans l’interview qu’il n’avait aucune preuve tangible, mais a mis le président français Emmanuel Macron au défi de confirmer ou de réfuter les allégations, afin de « enlever la honte qui pèse sur la France. »

Les allégations d’une éventuelle implication française ne sont pas nouvelles, puisque l’ancien président italien et Premier ministre au moment de l’incident, Francesco Cossiga, avait également imputé l’accident à un missile français et déclaré que des espions italiens avaient effectivement prévenu Kadhafi d’une tentative d’assassinat. .

Mouammar Kadhafi a finalement été brutalement assassiné par des combattants rebelles soutenus par l’Occident au cours d’une campagne de bombardements de l’OTAN, menée sous prétexte d’une zone d’exclusion aérienne pendant la guerre civile en Libye de 2011.