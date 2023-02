L’ancien Premier ministre israélien : Poutine a promis de ne pas tuer Zelensky

Bennett, un leader largement inexpérimenté qui avait été Premier ministre pendant un peu plus de six mois lorsque la guerre a éclaté, s’est lancé de manière inattendue dans la diplomatie internationale après avoir placé Israël dans un terrain d’entente inconfortable entre la Russie et l’Ukraine. Israël considère ses bonnes relations avec le Kremlin comme stratégiques face aux menaces de l’Iran, mais il s’aligne sur les nations occidentales et cherche également à montrer son soutien à l’Ukraine.