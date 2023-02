L’ancien Premier ministre israélien : Poutine a promis de ne pas tuer Zelensky

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un ancien Premier ministre israélien qui a brièvement servi de médiateur au début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine dit avoir obtenu du président russe la promesse de ne pas tuer son homologue ukrainien.

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett est devenu un intermédiaire improbable dans les premières semaines de la guerre, devenant l’un des rares dirigeants occidentaux à rencontrer le président Vladimir Poutine pendant la guerre lors d’un voyage éclair à Moscou en mars dernier.

Alors que les efforts de médiation de Bennett semblent n’avoir pas fait grand-chose pour mettre fin à l’effusion de sang qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui, ses remarques, dans une interview publiée en ligne samedi soir, ont mis en lumière la diplomatie secrète et les efforts urgents qui étaient en cours pour tenter d’amener le conflit à un rythme rapide. conclusion à ses débuts.

Au cours de l’interview de cinq heures, qui a abordé de nombreux autres sujets, Bennett dit avoir demandé à Poutine s’il avait l’intention de tuer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

“J’ai demandé ‘qu’est-ce qui se passe avec ça? Envisagez-vous de tuer Zelensky ? Il a dit ‘Je ne tuerai pas Zelenskyy.’ Je lui ai alors dit : « Je dois comprendre que tu me donnes ta parole que tu ne tueras pas Zelenskyy. Il a dit ‘Je ne vais pas tuer Zelenskyy’.

Bennett a déclaré qu’il avait alors appelé Zelenskyy pour l’informer de l’engagement de Poutine.

« ‘Écoute, je suis sorti d’une réunion, il ne va pas te tuer.’ Il demande, ‘êtes-vous sûr?’ J’ai dit ‘100% il ne te tuera pas.’

Bennett a déclaré que lors de sa médiation, Poutine avait abandonné son vœu de demander le désarmement de l’Ukraine et Zelenskyy avait promis de ne pas rejoindre l’OTAN.

Bennett, un dirigeant largement inexpérimenté qui avait été Premier ministre pendant un peu plus de six mois lorsque la guerre a éclaté, s’est lancé de manière inattendue dans la diplomatie internationale après avoir placé Israël dans un terrain d’entente inconfortable entre la Russie et l’Ukraine. Israël considère ses bonnes relations avec le Kremlin comme stratégiques face aux menaces de l’Iran, mais il s’aligne sur les nations occidentales et cherche également à montrer son soutien à l’Ukraine.

Juif pratiquant et peu connu internationalement, il s’est envolé pour Moscou pour sa rencontre avec Poutine pendant le sabbat juif, rompant ses engagements religieux et se plaçant à l’avant-garde des efforts mondiaux pour arrêter la guerre.

Mais ses efforts de rétablissement de la paix n’ont pas semblé décoller et son mandat au pouvoir a été de courte durée. Le gouvernement de Bennett, une union idéologiquement diversifiée qui a envoyé l’actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un bref exil politique, s’est effondré cet été à la suite de luttes intestines. Bennett s’est éloigné de la politique et est maintenant un simple citoyen.