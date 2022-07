L’ancien Premier ministre israélien nie toute responsabilité dans la bousculade meurtrière

JÉRUSALEM (AP) – L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi qu’il n’était pas responsable des lacunes en matière de sécurité qui ont conduit à une bousculade meurtrière qui a tué 45 personnes l’année dernière.

L’incident, qui a été la pire catastrophe civile de l’histoire du pays, s’est produit sur le mont Meron, dans le nord d’Israël, lors d’un festival juif en avril 2021. Environ 100 000 fidèles, pour la plupart des juifs ultra-orthodoxes, ont assisté aux festivités malgré la réglementation des coronavirus limitant les rassemblements extérieurs à 500 personnes. personnes, et malgré les avertissements de longue date concernant la sécurité du site.

“Je ne me suis pas occupé de la sécurité”, a déclaré Netanyahu devant une commission indépendante enquêtant sur la tragédie, affirmant qu’il n’était intervenu qu’à cause de la pandémie de coronavirus. Quant aux autres lacunes ou mesures de sécurité, il a déclaré: “Le Premier ministre ne s’occupe pas de cela.”

La commission d’enquête indépendante lancée après la catastrophe de l’année dernière enquête sur les principaux manquements à la sécurité et la surpopulation sur le site au sommet de la montagne et a recommandé de limiter la fréquentation et de réorganiser les protocoles et les infrastructures de sécurité.

Dans son témoignage devant la commission d’État, Netanyahu a déclaré que le Premier ministre n’était généralement pas impliqué dans les préparatifs des célébrations annuelles à Meron, mais il a déclaré qu’il avait pesé en raison des restrictions en vigueur à l’époque en cas de pandémie de coronavirus.

« J’ai fait plus que mes prédécesseurs pour régler les problèmes », a déclaré Netanyahu, pressé d’avertir qu’il y avait des lacunes dans les règles de sécurité avant l’événement.

Lors de l’incident de l’année dernière, des centaines de personnes se sont retrouvées coincées dans un passage étroit descendant la montagne, et une pente glissante a fait trébucher et tomber des gens. L’avalanche humaine qui en a résulté a tué 45 personnes et en a blessé au moins 150.

On pense que le site est le lieu de sépulture d’un éminent sage du deuxième siècle, le rabbin Shimon Bar Yochai. Les célébrations annuelles du printemps sont marquées par l’allumage de grands feux de joie, des chants et des danses.

La semaine dernière, le chef du district nord de la police israélienne, Shimon Lavi, a démissionné, acceptant la responsabilité de la catastrophe.

Netanyahu est actuellement chef de l’opposition et espère retrouver le poste de Premier ministre alors qu’Israël se dirige vers un autre cycle électoral, ce qui sera la cinquième élection du pays en un peu moins de quatre ans.

Emily Rose, l’Associated Press