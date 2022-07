L’ancien Premier ministre israélien nie toute responsabilité dans la bousculade meurtrière

“Je ne me suis pas occupé de la sécurité”, a déclaré Netanyahu devant une commission indépendante enquêtant sur la tragédie, affirmant qu’il n’était intervenu qu’à cause de la pandémie de coronavirus. Quant aux autres lacunes ou mesures de sécurité, il a déclaré: “Le Premier ministre ne s’occupe pas de cela.”

La commission d’enquête indépendante lancée après la catastrophe de l’année dernière enquête sur les principaux manquements à la sécurité et la surpopulation sur le site au sommet de la montagne et a recommandé de limiter la fréquentation et de réorganiser les protocoles et les infrastructures de sécurité.