L’ancien Premier ministre Imran Khan comparaît devant un juge dans un tumulte au Pakistan

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été présenté devant un juge dans un poste de police à Islamabad, 24 heures après son arrestation dramatique par des dizaines d’officiers paramilitaires qui a provoqué un tollé dans tout le pays.

Au moins quatre personnes ont été abattues et 27 blessées après que des violences ont éclaté dans la ville de Peshawar entre la police et des manifestants, selon un hôpital local.

Dans l’État le plus peuplé du Pakistan, le Pendjab, près de 1 000 personnes ont été arrêtées et l’armée déployée. Au moins 25 véhicules de police ont été incendiés dans la province, avec 130 policiers blessés dans des affrontements et plus d’une douzaine de bâtiments officiels pillés, a indiqué le gouvernement, accusant les partisans de Khan.

Le National Accountability Bureau (NAB), qui a arrêté Khan pour son rôle présumé dans une affaire de corruption immobilière, a cherché à maintenir l’ancien Premier ministre en détention pendant deux semaines. Une décision rendue tard dans la nuit par les tribunaux mardi a qualifié l’arrestation de Khan de légale.

L’avocat de Khan a déclaré qu’il avait demandé que l’audience ait lieu devant un tribunal public, plutôt qu’à huis clos au poste de police, et qu’il n’avait pas reçu le rapport d’enquête du NAB sur l’affaire. « Tout le monde a droit à un procès équitable », a-t-il déclaré.

Il y avait une forte sécurité au poste de police où Khan a comparu devant un juge. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule qui grossissait près des barrières, les gens lançant des pierres sur les policiers et incendiant une moto.

Parmi les manifestants rassemblés devant le poste de police où Khan était détenu se trouvait Imtiaz, qui avait voyagé pendant trois heures depuis la province natale de Khan, Khyber Pakhtunkhwa. « Nous combattons la police et nous les combattrons jusqu’à ce qu’ils libèrent Imran Khan », a-t-il déclaré. « Nous sommes face à face avec la police et personne n’a peur de leurs balles et de leurs brutalités lorsqu’ils ont arrêté notre chef. Nous allons faire libérer Khan et ensuite rentrer chez nous.

Noman Kamal, 35 ans, qui portait un masque facial pour se protéger des gaz lacrymogènes tirés sur la foule par la police, a déclaré : « Nous sommes les soldats de Khan. Nous avons essayé d’avancer et de manifester notre protestation devant Khan, mais la police a commencé à nous bombarder et à nous gazer, nous avons donc dû battre en retraite.

Des membres du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan ont qualifié l’arrestation de l’ancien Premier ministre d ‘ »enlèvement d’État » et ont déclaré que l’audience improvisée au poste de police était un « tribunal kangourou », affirmant que des avocats et des personnalités du parti étaient empêché de rencontrer Khan.

Le chef du PTI, Shah Mahmood Qureshi, a déclaré que le parti travaillait pour obtenir la libération de Khan et ne serait pas dissuadé par les arrestations et l’intimidation. Il a confirmé que le PTI avait approché la Cour suprême pour contester la légalité de la détention de Khan.

L’Internet mobile et l’accès aux sites de médias sociaux tels que Twitter, YouTube et Facebook sont restés indisponibles mercredi, et les écoles et universités du Pendjab ont été fermées.

La répression contre le PTI a semblé s’intensifier mercredi, avec l’arrestation d’un autre haut dirigeant. Le secrétaire général et ancien ministre des Finances, Asad Umar, a été arrêté par des responsables du département de lutte contre le terrorisme et de la police d’Islamabad devant la haute cour d’Islamabad, où il était allé déposer un plaidoyer pour rencontrer Khan. Selon les personnes présentes, les avocats d’Omar se sont battus avec la police pour tenter d’empêcher l’arrestation, mais ont été maîtrisés. Umar a été inculpé dans deux affaires liées aux manifestations qui ont éclaté après l’arrestation de Khan.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le ministre de la planification et du développement, Ahsan Iqbal, a nié que le gouvernement ait joué un rôle dans l’arrestation de Khan. « Il n’y a pas de victimisation politique », a-t-il déclaré. « L’arrestation de Khan a été ordonnée par le bureau national de la responsabilité dans une affaire de corruption, et la haute cour d’Islamabad a déclaré l’arrestation conformément à la loi. »

Iqbal a condamné les actions des partisans de Khan, alléguant qu’elles avaient causé « des milliards de roupies de dommages » aux infrastructures de l’État.

Qureshi, quant à lui, a exhorté les militants du PTI à maintenir les manifestations pacifiques. « Ne vous faites pas justice vous-même », a-t-il dit aux manifestants. « Ils cherchent des excuses pour enregistrer de faux cas contre vous. Ils cherchent des excuses pour vous mettre la pression. Ne leur en donnez pas la chance.