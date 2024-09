L’ancien Premier ministre français pense que Macron quittera ses fonctions plus tôt que prévu – Politico — RT World News

Edouard Philippe aurait demandé à son parti de se préparer à une élection présidentielle anticipée en 2025, à laquelle il compte participer.

L’ancien Premier ministre français Edouard Philippe estime que le président Emmanuel Macron pourrait être contraint de quitter ses fonctions avant l’expiration de son mandat, a rapporté Politico, citant des sources anonymes. Philippe, qui a dirigé le gouvernement français entre 2017 et 2020 et est aujourd’hui maire du Havre, a annoncé plus tôt cette semaine son intention de briguer le poste le plus élevé du pays lors de la prochaine élection présidentielle.

Macron a convoqué des élections législatives anticipées en juin, après les mauvais résultats de son bloc centriste aux élections européennes. Aucun parti n’a obtenu la majorité absolue, ce qui laisse la France avec un Parlement sans majorité absolue.

Dans un article publié mercredi, Politico a cité plusieurs membres anonymes du parti Horizons affirmant que Philippe s’attend à ce que Macron ne soit pas en mesure de tenir jusqu’à la fin de son mandat en 2027.

L’ancien Premier ministre aurait donné pour instruction à son parti de « soyez prêt pour le printemps » en 2025 comme il « considère que tout peut bouger », selon Politico.

Dans une interview accordée au Point mardi, Philippe a clairement indiqué qu’il « serait candidat à la prochaine élection présidentielle. » Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt en cas d’élections anticipées, il a déclaré « Oui, je le confirme. »















Pendant ce temps, dans un message sur X samedi dernier, la cheffe de file parlementaire du parti de gauche La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, a annoncé que le « Le projet de résolution visant à lancer la procédure de destitution du Président de la République, conformément à l’article 68 de la Constitution, a été envoyé aujourd’hui aux parlementaires pour cosignature. »

Cette décision intervient après le refus d’Emmanuel Macron de nommer Premier ministre le candidat proposé par le Nouveau Front populaire, la large coalition de gauche qui a obtenu la plus grande part des sièges aux législatives. LFI est membre de ce bloc.

« Macron refuse de se soumettre au vote du peuple, il faut donc le destituer » Panot a expliqué, en partageant le projet de résolution, que la « L’Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat peuvent et doivent défendre la démocratie contre les tendances autoritaires du président. »

Pour lancer la procédure de destitution, la LFI, qui dispose de 72 sièges sur les 577 que compte l’Assemblée nationale, doit recueillir les signatures d’au moins 10% des députés sous sa motion.