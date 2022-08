L’ancien Premier ministre emprisonné de Malaisie, Najib, était autrefois une star politique

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Najib Razak, 69 ans, est le premier ancien Premier ministre malaisien à aller en prison – une lourde chute pour un politicien vétéran formé au Royaume-Uni dont le père et l’oncle étaient respectivement les deuxième et troisième premiers ministres du pays.

L’énorme scandale financier 1MDB qui lui était directement lié n’était pas seulement un coup personnel, mais a également ébranlé – du moins temporairement – la mainmise de son parti, l’Organisation nationale malaise unie, sur la politique malaisienne. L’UMNO était traditionnellement assurée du soutien de la majorité ethnique malaise du pays et dirigeait le gouvernement de coalition du Front national depuis que le pays est devenu indépendant de la Grande-Bretagne en 1957.

Najib a créé le fonds d’investissement d’État 1MDB peu de temps après son arrivée au pouvoir en 2009. Le ministère américain de la Justice et d’autres enquêteurs ont allégué qu’au moins 4,5 milliards de dollars avaient été volés à 1MDB par des associés de Najib entre 2009 et 2014, et blanchis à travers des couches de comptes bancaires dans le États-Unis et d’autres pays pour financer des films hollywoodiens et des achats extravagants comprenant des hôtels, un yacht de luxe, des œuvres d’art et des bijoux. Le procureur général américain de l’époque, Jeff Sessions, a décrit le scandale comme «la kleptocratie à son pire».

Les dossiers civils du ministère de la Justice alléguaient également que 700 millions de dollars avaient été transférés des comptes bancaires utilisés dans le blanchiment d’argent vers le compte bancaire de “Malaysian Official 1”. Il n’a pas nommé le responsable, mais des détails corroborants ont clairement indiqué qu’il s’agissait de Najib.

Najib en juillet 2020 a été condamné à 12 ans d’emprisonnement par la Haute Cour de Malaisie après avoir été reconnu coupable d’abus de pouvoir, d’abus de confiance criminel et de blanchiment d’argent pour avoir reçu illégalement 42 millions de ringgits (9,4 millions de dollars) de SRC International, une ancienne unité de 1MDB .

Najib a clamé son innocence et a été libéré sous caution en attendant ses appels.

La Cour d’appel a confirmé sa condamnation et sa peine en décembre, qualifiant l’affaire d’« embarras national ». Mardi, la Cour fédérale a confirmé la décision du tribunal de première instance, envoyant Najib directement en prison pour commencer sa peine.

Najib s’était autrefois présenté comme un dirigeant libéral et réformateur du pays à prédominance musulmane de plus de 33 millions d’habitants. Il parle un anglais impeccable avec un accent chic, a son propre blog et est très suivi sur les réseaux sociaux.

En même temps, il semblait souvent très éloigné des préoccupations des Malais ordinaires et des Malais ruraux pauvres qui sont le socle de son parti UMNO. Il a été moqué par l’opposition pour une fois en disant qu’il préfère manger du quinoa, une céréale sud-américaine importée chère, au riz, un aliment de base du régime malaisien.

Les révélations après sa chute ont dévoilé un sérieux goût pour le luxe, en particulier de la part de sa femme, Rosmah Mansor, qui a également fait face à des accusations criminelles. La valeur totale des espèces, bijoux, montres et sacs à main saisis en 2018 dans des propriétés liées à Najib s’élevait à au moins 273 millions de dollars, a indiqué la police. Le butin comprenait 12 000 bijoux – 2 200 bagues, 1 400 colliers, 2 100 bracelets, 2 800 paires de boucles d’oreilles, 1 600 broches et 14 diadèmes ainsi que 567 sacs à main, 423 montres et 234 paires de lunettes de soleil.

La Malaisie a longtemps été en proie à la corruption, mais elle a généralement été associée à une politique monétaire conçue pour aider à maintenir l’UMNO au pouvoir.

Najib a été propulsé en politique en 1976 après la mort de son père, devenant le plus jeune législateur de Malaisie à 22 ans et le plus jeune vice-ministre deux ans plus tard. Il est devenu Premier ministre en 2009, remplaçant Abdullah Ahmad Badawi qui a été blâmé pour la majorité réduite du Front national lors d’une élection l’année précédente.

En tant que ministre des Finances et Premier ministre, Najib a guidé son pays à travers la crise financière mondiale de 2009, a aboli les lois draconiennes sur la sécurité de l’époque coloniale et a tendu la main aux minorités ethniques avec une campagne « 1Malaysia ». L’ancien président américain Barack Obama l’a qualifié de “réformateur qui a beaucoup à faire”.

Cependant, sa coalition du Front national a subi une nouvelle perte de soutien en 2013, perdant le vote populaire au profit de l’opposition pour la première fois tout en remportant 133 des 222 sièges parlementaires.

En réponse, Najib a imposé de nouvelles mesures de sécurité répressives et a de plus en plus encouragé les islamistes et le chauvinisme ethnique à renforcer sa base de soutien malaise. Le chef de l’opposition et ancien vice-Premier ministre Anwar Ibrahim a été reconnu coupable de sodomie pour la deuxième fois en 2015 et emprisonné dans une affaire qui, selon lui, a été fabriquée par le gouvernement pour écraser l’opposition.

Alors qu’il subissait de plus en plus de pressions sur le scandale 1MDB, Najib a limogé les critiques de son gouvernement, dont un procureur général et un vice-Premier ministre, et muselé les médias.

Le nouveau procureur général a innocenté Najib en 2016, affirmant que l’argent était un don politique de la famille royale saoudienne et que la majeure partie avait été restituée.

Une élection de 2018 a testé les dommages causés à Najib par le scandale 1MDB. La direction de Mahathir Mohamad, un ancien Premier ministre qui a quitté l’UNMO et a mené une campagne vigoureuse alors qu’il était âgé de quatre-vingt-dix ans, était cruciale pour une alliance formée pour faire tomber Najib. Mahathir, populaire parmi ses compatriotes malais, a dirigé le pays de 1981 à 2003, période au cours de laquelle il a été crédité de la croissance économique fulgurante du pays.

La coalition de Najib n’a remporté que 79 des 222 sièges du Parlement, sa pire performance jamais enregistrée, tandis que Pakatan Harapan de Mahathir – Alliance of Hope – a remporté 121 sièges.

Malgré la débâcle électorale et sa conviction de corruption, Najib est resté politiquement influent. Son parti UMNO dirige le gouvernement actuel après que des défections de législateurs ont provoqué l’effondrement du gouvernement réformiste de Mahathir.

“Je pense que le verdict de culpabilité est un très, très bon résultat pour la Malaisie. Le public malaisien attend depuis très longtemps de voir l’ex-Premier ministre aller en prison », a déclaré James Chin, professeur d’études asiatiques à l’Université australienne de Tasmanie, à l’Associated Press. “Donc, avec le verdict d’aujourd’hui, il est tout à fait clair, du moins dans le cas de la Malaisie, que même si vous occupez la position politique n°1 et que vous avez fait quelque chose de mal, vous devrez en payer le prix.”

The Associated Press