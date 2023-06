L’ancien premier ministre écossais Nicola Sturgeon a été remis en liberté

La police écossaise, la force nationale, a déclaré dimanche qu’une femme de 52 ans avait été « arrêtée » en tant que suspecte dans l’enquête, connue sous le nom d’opération Branchform, et détenue pour interrogatoire par des détectives. La BBC et une porte-parole de Sturgeon ont confirmé qu’elle était la femme détenue.

LONDRES — L’ancienne première ministre écossaise Nicola Sturgeon a été libérée dimanche après que la police l’a interrogée plus tôt dans la journée dans le cadre d’une enquête sur les finances de son parti au pouvoir.

Plus tard, la police a mis à jour la déclaration et a déclaré que le suspect avait été « relâché sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie ».