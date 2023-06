L’ancien premier ministre écossais interrogé par la police dans le cadre d’une enquête sur le financement

« J’ai l’intention d’être bientôt de retour au Parlement et je continuerai à représenter mes électeurs au mieux de mes capacités. » Chargement Sturgeon a officiellement quitté ses fonctions de chef du SNP et de premier ministre en mars après huit ans en tant que chef du parti et premier ministre du gouvernement semi-autonome d’Écosse. Elle a dit à l’époque qu’elle savait « dans ma tête et dans mon cœur » que c’était le bon moment pour y aller, et a nié que le moment ait été influencé par l’enquête policière en cours. Des agents ont fouillé le domicile de Sturgeon et le siège du SNP à Édimbourg le 5 avril, avec son mari, l’ancien directeur général du SNP, Peter Murrell, arrêté comme suspect dans l’enquête. Près de deux semaines plus tard, Colin Beattie, alors trésorier du SNP, a également été arrêté. Tous deux ont été libérés sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Au moment de l’arrestation de Murrell, la police a effectué une longue perquisition de la maison qu’il partage avec Sturgeon à Uddingston, au sud-est de Glasgow. Sturgeon, Murrell et Beattie étaient les trois signataires des comptes du SNP et l’arrestation de l’ancien premier ministre était largement attendue – même si rien n’indiquait quand cela allait se produire. L’arrestation de Sturgeon est un casse-tête majeur pour sa remplaçante, Humza Yousaf, qui a remporté de justesse en mars une campagne à la direction controversée pour devenir chef du SNP et premier ministre. Il est également susceptible d’avoir des implications profondes pour le parti et sa cause d’indépendance. Un porte-parole du SNP a déclaré: «Ces problèmes font l’objet d’une enquête policière en direct. Le SNP a pleinement coopéré à cette enquête et continuera de le faire, mais il n’est pas approprié d’aborder publiquement des problèmes pendant que cette enquête est en cours. Sturgeon a quitté ses fonctions au milieu des divisions du SNP et avec son objectif principal – l’indépendance du Royaume-Uni pour la nation de 5,5 millions d’habitants – non atteint. Le parti veut un nouveau vote après le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, mais la Cour suprême a statué que l’Écosse ne pouvait pas organiser de nouveau référendum sans le consentement de Westminster. Le gouvernement britannique a refusé d’autoriser un autre vote.