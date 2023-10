L’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang est décédé peu après minuit des suites d’une crise cardiaque alors qu’il se trouvait à Shanghai, selon la chaîne de télévision publique chinoise. CCTV a rapporté Vendredi. Il avait 68 ans.

Li a mis fin à un mandat de deux ans en tant que Premier ministre en mars.

Les personnes commentant sur les réseaux sociaux chinois ont exprimé leur choc et leurs condoléances face à cette nouvelle.

Li était généralement considéré comme relativement favorable aux réformes économiques et entretenait des liens étroits avec l’ancien président Hu Jintao. Cela met parfois Li en désaccord avec le successeur de Hu, le président chinois Xi Jinping.

Alors que Li mettait fin à son mandat de Premier ministre, Xi est resté en poste pour un troisième mandat sans précédent en tant que président et a installé le loyaliste Li Qiang, ancien secrétaire du parti de Shanghai, comme nouveau Premier ministre cette année.

Le Premier ministre est également à la tête de l’organe exécutif suprême de la Chine, le Conseil d’État. Ces dernières années, Xi s’est efforcé de consolider son pouvoir et d’accroître le rôle du Parti communiste chinois au pouvoir au sein du gouvernement.

En 2020, Li Keqiang a déclaré aux journalistes que plus de 600 millions de personnes en Chine avaient encore un revenu mensuel d’à peine 1 000 yuans (137 dollars) » – ce qui, a-t-il souligné, n’était pas suffisant pour louer une chambre dans une ville chinoise de taille moyenne.

Li a également inspiré le non-officiel “Indice Li Keqiang“, qui utilise la consommation d’électricité, le fret ferroviaire et les prêts bancaires comme indicateur de l’économie. L’exactitude des chiffres économiques officiels de la Chine est largement mise en doute.

Lorsqu’il était Premier ministre, Li a insisté pour promouvoir la coopération commerciale entre la Chine et d’autres pays, ainsi que pour supprimer les restrictions sur la circulation des personnes et des marchandises à l’intérieur de la Chine. Il a également plaidé en faveur de « l’entrepreneuriat et de l’innovation de masse ».