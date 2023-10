L’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang est décédé des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 68 ans, ont rapporté vendredi les médias d’État. Bureaucrate réformateur, Li était autrefois considéré comme le futur dirigeant du pays, mais il a ensuite été éclipsé par le président Xi Jinping, sous lequel il a été Premier ministre pendant 10 ans.

L’agence de presse Xinhua a déclaré que Li avait eu une crise cardiaque soudaine jeudi et qu’il était décédé vendredi aux premières heures à Shanghai, où il se reposait.

Durant son mandat de premier ministre, Li a cultivé une image d’apparatchik plus moderne que ses collègues plus rigides.

Bureaucrate de carrière parlant couramment anglais, il avait exprimé son soutien aux réformes économiques au cours de son mandat.

Il a montré des tendances libérales dans sa jeunesse, mais a suivi la ligne du parti pendant des décennies, et sa réputation a été entachée par sa gestion d’une épidémie de VIH/SIDA résultant d’un programme de don de sang contaminé alors qu’il était chef du parti dans la province du Henan.

Les autorités locales ont réagi en réprimant les militants et les médias plutôt que d’attribuer la responsabilité aux fonctionnaires impliqués, et au niveau national, une série de scandales sanitaires ont également eu lieu sous sa direction.

Li, le fils d’un petit responsable du parti dans la pauvre province d’Anhui, dans l’est de la Chine, a été envoyé à la campagne pour travailler comme ouvrier manuel pendant la tumultueuse Révolution culturelle chinoise.

Il a ensuite obtenu un diplôme en droit à l’Université de Pékin, où ses camarades de classe disent qu’il a embrassé la théorie politique occidentale et libérale, traduisant un livre sur le droit rédigé par un juge britannique.

Mais il est devenu plus orthodoxe après avoir rejoint les rangs de la fonction publique au milieu des années 80, travaillant comme bureaucrate pendant que ses anciens camarades de classe manifestaient sur la place Tiananmen en 1989.

Li est devenu le plus haut responsable du parti dans le Henan et dans la province du Liaoning, dans le nord-est du pays, deux provinces qui ont connu une croissance économique, avant d’être promu adjoint du Premier ministre de l’époque, Wen Jiabao.

Mais ses tentatives pour relever les défis économiques profonds de la Chine ont été freinées par l’autorité écrasante de Xi Jinping, avec qui il était autrefois considéré comme un rival pour la direction du pays.

Li a été félicité pour avoir aidé le pays à traverser la crise financière mondiale relativement indemne.

Mais son mandat a été marqué par un changement radical du pouvoir en Chine, passant d’un régime plus consensuel associé à l’ancien dirigeant Hu Jintao et ses prédécesseurs, au pouvoir plus concentré de Xi.

Cela a également vu l’économie chinoise commencer à ralentir par rapport aux sommets vertigineux enregistrés dans les années 1990 et 2000.

Lorsque Li a quitté ses fonctions, l’économie chinoise connaissait l’une de ses plus faibles croissances depuis des décennies, frappée par un ralentissement induit par la Covid-19 et une crise du marché immobilier.

La nomination de Li Qiang, allié de Xi – un ancien chef du parti de Shanghai – comme son successeur cette année a été considérée comme un signe que son programme réformateur avait été abandonné alors que Pékin resserre son emprise sur son économie en ralentissement.

Mais dans son discours final en tant que Premier ministre sortant, Li a adopté un ton optimiste, affirmant que l’économie chinoise « connaissait une reprise régulière et démontrait un vaste potentiel et une dynamique pour une croissance future ».

“En surmontant de grandes difficultés et défis, nous avons réussi à maintenir une performance économique globalement stable.”

“Il y a toujours eu le sentiment que Li était le dernier bastion de la raison et du cœur dans une époque par ailleurs idéologique”, a déclaré l’historien Jeremiah Jenne dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter.

