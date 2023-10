L’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang décède à 68 ans d’une crise cardiaque

Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Li Keqiang, qui a été Premier ministre chinois jusqu’en mars de cette année et qui était autrefois un rival de Xi Jinping pour le poste de direction, est décédé vendredi d’une crise cardiaque à Shanghai, selon la chaîne de télévision publique CCTV. Il avait 68 ans. Dans un bref rapport, les médias d’État ont déclaré que Li était décédé vendredi peu après minuit, après l’échec de tous les efforts déployés pour le sauver.

La mort soudaine de Li survient sept mois après qu’il a démissionné de son poste de Premier ministre sous Xi, poste qu’il a occupé pendant une décennie jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un loyaliste de Xi plus tôt cette année.

Technocrate pratique et défenseur du libre marché, Li était considéré comme un contrepoids potentiel à la vision de plus en plus idéologique de Xi pour la gestion du pays, mais son influence en tant que Premier ministre était finalement limitée.

« Li Keqiang avait le pouvoir de traiter avec Xi Jinping, mais il ne l’a pas utilisé. Lorsque Xi Jinping est devenu fort, il s’est simplement retiré », a déclaré Wu Guoguang, chercheur à l’Université de Stanford, qui a travaillé avec le Premier ministre réformateur Zhao Ziyang dans les années 1980.

« Sa mentalité ressemblait à celle de nombreux cadres du Parti communiste chinois sous la direction de Xi Jinping. Ils sont mécontents, ils n’aiment pas Xi Jinping, mais ils ne voulaient rien faire qui puisse directement s’opposer, défier ou même offenser Xi Jinping », a déclaré Wu.

Le dirigeant chinois Xi se lance dans une refonte « intensive » pour consolider son pouvoir

Né dans l’Anhui, l’une des provinces les plus pauvres de Chine, où son père était un fonctionnaire local, Li a été décrit par ses camarades de classe et ses associés comme un agent politique prudent qui a rapidement gravi les échelons du Parti communiste.

Après avoir été envoyé à la campagne pendant la tumultueuse Révolution culturelle, il fut parmi les premiers étudiants à obtenir une place à la prestigieuse université de Pékin après la mort de Mao Zedong en 1976. Il y étudia l’économie, dans une vague d’ouverture et de pensée libérale. cela s’est terminé par l’écrasement des manifestations pro-démocratie en 1989 à Pékin.

Li s’est fait connaître grâce à la faction de la Ligue de la jeunesse communiste, la base du pouvoir du prédécesseur de Xi, Hu Jintao. Il est devenu le plus jeune fonctionnaire à gouverner une province chinoise lorsqu’il est devenu secrétaire du parti du Henan à l’âge de 47 ans.

En tant que protégé de Hu issu d’un milieu relativement modeste, Li représentait une génération de dirigeants autodidactes et était autrefois considéré comme le principal rival de Xi pour le poste le plus élevé. Xi, en revanche, était un « prince » dont les parents étaient des dirigeants révolutionnaires célèbres. En 2007, les deux hommes sont devenus les deux plus jeunes membres du Comité permanent du Politburo, un petit groupe de dirigeants au sommet du pouvoir politique.

Avant d’accéder au poste de Premier ministre, chargé de la gestion quotidienne du gouvernement et de la direction de l’économie, les liens de Li avec des militants pro-démocratie de ses années universitaires donnaient à certains observateurs l’espoir qu’il changerait le système autocratique chinois de l’intérieur. D’autres pensaient qu’il encouragerait des réformes économiques favorables au marché ; il a étudié auprès d’un des principaux partisans de la privatisation.

Mais cela n’a pas été le cas. En 2012, Xi a obtenu la première place et, en tant que numéro deux du pays, l’étoile de Li s’est rapidement estompée. Contrairement aux dirigeants précédents qui partageaient le pouvoir – comme Hu et son premier ministre, Wen Jiabao – Xi a pris davantage de contrôle et s’est tourné vers des alliés proches pour l’aider à gérer les affaires économiques.

Sur le papier, Li aurait dû avoir plus d’influence que son prédécesseur, Wen, en raison du soutien de Hu et de sa forte base de pouvoir au sein de la Ligue de la jeunesse communiste, a déclaré Wu de Stanford. Mais au lieu de cela, il s’est rapidement écarté alors que Xi prenait plus de contrôle.

Même s’il était mis à l’écart, Li en est venu à symboliser le mécontentement face au tournant étatiste de l’économie alors que les régulateurs sévissaient contre le secteur privé..

« Pas de temps à perdre » : un haut responsable chinois tire la sonnette d’alarme sur l’économie

En 2020, alors que l’économie chinoise souffrait de l’épidémie de covid, Li a déclaré dans un discours que 600 millions de personnes en Chine gagnaient moins de 140 dollars par mois, des commentaires qui ont suscité l’indignation face à la persistance des inégalités malgré une campagne gouvernementale pour éradiquer la pauvreté.

Li, qui a supervisé la réponse du gouvernement au covid, a également été considéré comme s’opposant subtilement à la politique zéro covid. Pendant la pandémie, il a appelé à « équilibrer » la lutte contre le virus tout en développant l’économie.

En 2020, lors de l’épidémie, il a appelé à la relance de « l’économie des colporteurs », autrefois dynamique, composée de petits stands en bordure de rue qui avaient été largement interdits – provoquant une renaissance temporaire. La répression des stands et les critiques des médias d’État qui ont suivi ont été largement considérées comme un rejet de Li et un autre signe de sa position affaiblie.

La carrière de l’ancien premier ministre n’a pas été sans controverse. Il a été critiqué pour ne pas avoir fait davantage pour arrêter la propagation du VIH/SIDA dans le Henan, où environ 300 000 personnes ont été infectées grâce à un programme gouvernemental de don de sang.

Pourtant, il était surtout connu pour ses tentatives d’ouverture de l’économie chinoise. Li, qui plaisantait souvent en disant que la réforme était le « plus gros dividende » de la Chine, visait à remodeler l’économie chinoise autour de la classe moyenne émergente et de son consumérisme naissant. Il s’est également montré sceptique à l’égard des données économiques du gouvernement.

Comment le Premier ministre chinois a survécu à une conférence de presse de deux heures sans répondre à une seule question difficile

Ses politiques et ses indicateurs économiques alternatifs sont devenus connus sous le nom de « Likonomics ». En tant que chef du Parti communiste de la province du Liaoning, un pôle industriel du nord de la Chine, il a rejeté les mesures officielles en faveur de ses propres mesures basées sur le volume du fret ferroviaire, la consommation d’électricité et les prêts bancaires, selon une note du Département d’État publiée par WikiLeaks.

En 2007, il avait déclaré à l’ancien ambassadeur des États-Unis, Clark T. Randt, que les chiffres économiques publiés par le gouvernement n’étaient « pas fiables », selon le câble.

Au fil des années, Li a cherché à rassurer les hommes d’affaires et les investisseurs sur la résilience de l’économie chinoise. « La situation de la Chine continuera de s’améliorer et la Chine offrira davantage d’opportunités au monde si l’économie chinoise continue de croître à un rythme moyen ou rapide pendant 10 à 20 ans », a-t-il déclaré au public du Forum économique mondial de Davos en 2015.

Lors d’une visite à Shenzhen l’année dernière pour rendre hommage à Deng Xiaoping, souvent considéré comme l’architecte de la libéralisation du marché chinois, il a évoqué les « changements bouleversants » apportés par l’ouverture au monde et a déclaré que les réformes devaient se poursuivre.