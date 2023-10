L’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang est décédé à l’âge de 68 ans, selon les médias d’État chinois. L’ancien responsable a mené une longue carrière au sein du Parti communiste au pouvoir, dont une décennie en tant que deuxième dirigeant du pays après le secrétaire général Xi Jinping.

Li est décédé à Shanghai tôt vendredi matin à la suite d’un « crise cardiaque soudaine » la nuit précédente, a rapporté Xinhua.

« Le camarade Li Keqiang, alors qu’il se reposait à Shanghai ces derniers jours, a subi une crise cardiaque soudaine le 26 octobre et, après l’échec de tous les efforts déployés pour le réanimer, il est décédé à Shanghai à minuit dix minutes le 27 octobre. » » a déclaré la chaîne de télévision publique CCTV.

En tant que deuxième responsable chinois entre 2013 et mars de cette année, les deux mandats de Li ont été largement axés sur la politique économique et les investissements étrangers. Il était économiste de formation et diplômé de l’Université de Pékin.

Après avoir gravi les échelons inférieurs du Parti communiste, Li a été nommé vice-Premier ministre en 2008, puis promu à nouveau cinq ans plus tard. Son mandat de Premier ministre comprenait plusieurs efforts diplomatiques, notamment des visites en Inde et au Pakistan.















Li a été remplacé au poste de Premier ministre par Li Qiang plus tôt cette année. Lors de sa dernière apparition officielle à l’Assemblée populaire nationale chinoise en mars, il a mis en garde contre les velléités séparatistes et l’ingérence étrangère à Taiwan, que Pékin considère comme relevant de sa souveraineté.

« Nous tous, Chinois des deux côtés du détroit de Taiwan, devrions nous unir pour faire avancer la grande et glorieuse cause du rajeunissement de la Chine. » dit-il, ajoutant “Nous devons promouvoir le développement pacifique des relations entre les deux rives et faire progresser le processus de réunification pacifique de la Chine.”