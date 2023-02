L’ancien Premier ministre britannique Truss écarte les critiques de Biden sur son budget: rapports

L’ancienne Première ministre britannique Liz Truss a déclaré qu’elle n’avait pas eu le temps d’écouter les commentaires du président Biden selon lesquels son budget était une “erreur” en octobre parce qu’elle était trop occupée à traiter des questions d’énergie et de sécurité, selon des informations.

Biden a déclaré le 15 octobre 2022 que la pression de Truss pour réduire les impôts des plus hauts revenus de son pays était une “erreur”.

Truss a été forcée d’abandonner des parties substantielles de son plan fiscal cette semaine-là au milieu des turbulences du marché et de la confiance décroissante du public.

En mangeant des glaces avec des journalistes dans l’Oregon, Biden a rompu son silence.

“Je n’étais pas le seul à penser que c’était une erreur”, a-t-il déclaré. “Je pense que l’idée de réduire les impôts des super-riches à un moment où – de toute façon, je n’étais pas d’accord avec la politique, mais c’est à la Grande-Bretagne de porter ce jugement, pas à moi.”

Le Daily Express au Royaume-Uni a rapporté que Truss avait participé à sa première interview télévisée avec Katy Balls et Fraser Nelson de Spectator TV depuis sa démission en tant que Premier ministre, et on lui a demandé où elle se trouvait lorsqu’elle a entendu parler des critiques de Biden.

“C’était une période assez chargée, Katy, donc je ne me souviens pas exactement de ce que je faisais”, aurait déclaré Truss. “Mais nous avions traversé la mort très difficile de Sa Majesté la Reine et les funérailles

“En fait, j’étais allée là-bas et j’avais rencontré le président Biden à l’ONU”, a-t-elle ajouté. “Nous étions alors confrontés à des problèmes d’énergie, mais également à des problèmes de sécurité très graves – des coups de sabre russes – donc je n’ai pas vraiment eu le temps d’appeler le président Biden ou de m’inquiéter de ses commentaires car nous devions respecter ce qui était une situation très difficile.”

Truss aurait également déclaré aux animateurs de l’émission télévisée que le Royaume-Uni devait faire les choses différemment pour corriger sa faible croissance économique au cours des 10 dernières années. Elle a également averti que le Royaume-Uni prenait du retard sur d’autres pays, ajoutant : “Il ne fait aucun doute qu’il y a un problème”.

Truss a initialement poussé à éliminer la tranche d’imposition la plus élevée du Royaume-Uni, réduisant ainsi les impôts des citoyens gagnant plus de 168 000 dollars par an. Bien qu’elle ait abandonné ce plan début octobre, cela n’a guère contribué à stabiliser les marchés.

Elle a finalement licencié son chef du Trésor et ami de longue date, Kwasi Kwarteng, tout en revenant sur sa promesse d’annuler une augmentation des impôts sur les sociétés.

La valeur de la livre sterling a chuté près de la parité avec le dollar américain lorsque Kwarteng a annoncé pour la première fois le plan de réduction d’impôts de Truss fin septembre. Les retours en arrière de Truss ont réussi à faire passer la valeur de la livre de 1,03 $ à 1,12 $.

