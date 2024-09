L’ancien Premier ministre britannique révèle un « raid » prévu contre un allié de l’OTAN — RT World News

Boris Johnson a déclaré qu’il avait demandé à de hauts responsables de la défense d’élaborer un plan pour voler des doses d’AstraZeneca dans une usine néerlandaise au plus fort de Covid

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il avait réuni certains des plus hauts responsables de la défense du pays pour planifier une opération clandestine aux Pays-Bas visant à voler des vaccins Covid au milieu d’un différend entre le Royaume-Uni et l’UE en 2021.

L’usine contenait environ 5 millions de doses de vaccin Oxford AstraZeneca fabriquées par des sous-traitants de l’usine néerlandaise Halix. L’UE refusait de les envoyer au Royaume-Uni, invoquant les besoins de ses citoyens.

Les responsables de la défense britannique se sont réunis à Downing Street pour esquisser un potentiel « possible » mais a mis en garde contre d’éventuelles retombées diplomatiques, selon un extrait des mémoires de Johnson publié samedi par le tabloïd britannique Daily Mail.

Une équipe prenait un vol commercial vers Amsterdam, tandis qu’une seconde traversait la Manche de nuit à bord de petits bateaux, naviguant sur les canaux néerlandais en direction de l’usine. Ils se retrouveraient à « sécuriser les biens des otages » et repartez via un camion cargo à destination des ports de la Manche. Johnson a noté que les responsables de la défense l’avaient averti qu’il serait presque impossible d’y parvenir sans être détecté au plus fort des confinements.















« Si nous sommes détectés, nous devrons expliquer pourquoi nous envahissons effectivement un allié de longue date de l’OTAN », il a cité les propos d’un haut responsable de la défense.

Johnson, qui a été élu en 2019 sur la promesse de mettre fin à une longue impasse du Brexit et de quitter l’UE, a écrit qu’il pensait que les responsables du bloc avaient « kidnappé » les vaccins.

« J’en étais arrivé à la conclusion que l’UE nous traitait avec méchanceté et méchanceté » a-t-il dit, arguant que le Royaume-Uni vaccinait ses « La population est beaucoup plus rapide qu’elle ne l’était, et l’électorat européen l’avait remarqué depuis longtemps. »

AstraZeneca a depuis admis devant le tribunal que son vaccin Covid pouvait potentiellement provoquer des caillots sanguins et une faible numération plaquettaire chez certains patients et l’a retiré de la circulation dans le monde entier.