L’ancien Premier ministre britannique Johnson gagne 1 million de livres pour ses discours depuis qu’il a démissionné

Boris Johnson a démissionné de ses fonctions de Premier ministre britannique en septembre.

Une mise à jour du registre des intérêts des députés a montré que Johnson avait reçu plus de 750 000 £ d’honoraires pour trois discours prononcés en novembre.

Le prédécesseur de Johnson, Theresa May, a également fait une carrière lucrative en prononçant des discours depuis son départe.

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a reçu plus d’un million de livres (1,24 million de dollars) pour prononcer quatre discours depuis qu’il a quitté Downing Street il y a un peu plus de trois mois, selon des données officielles publiées mercredi.

Johnson a démissionné de ses fonctions de Premier ministre début septembre après avoir perdu le soutien des ministres et des législateurs après des mois de scandales, y compris des partis au cœur du gouvernement alors que le reste de la Grande-Bretagne était soumis à un verrouillage strict pendant la pandémie de Covid-19.

L’homme de 58 ans a été payé 1 030 782 livres pour quatre allocutions en octobre et novembre, soit un taux d’environ 30 000 livres de l’heure, selon le dernier registre des intérêts financiers des parlementaires.

En tant que député, Johnson est tenu de déclarer les revenus externes, ainsi que le nombre d’heures impliquées.

Le travail le mieux rémunéré de Johnson a été un discours à New York devant la société financière américaine Centerview Partners d’une valeur de 277 724 livres. L’entreprise a également assuré le transport et l’hébergement de Johnson et de deux membres de son personnel, et l’engagement de temps enregistré était de neuf heures.

Ses autres revenus étaient une « prise de parole et réception VIP » avec le journal indien l’Hindustan Times pour laquelle il a été payé 261 652 livres, ainsi que 215 276 livres pour un discours au CNN Global Summit de Lisbonne, et 276 130 livres pour un Conférence du Conseil des agents et courtiers d’assurance.

Il a également reçu des dons en nature d’hébergement de donateurs conservateurs, la famille Bamford, d’une valeur de plusieurs milliers de livres, et a effectué un voyage aux États-Unis d’une valeur de plus de 11 000 livres pour une réunion financée par le magnat des médias Rupert Murdoch.

En octobre, Johnson a abandonné une tentative de récupérer le poste qu’il avait perdu quelques semaines plus tôt à la suite du bref mandat de son successeur Liz Truss en tant que Premier ministre.

Après être rentré chez lui après des vacances dans les Caraïbes, Johnson a déclaré qu’il ne croyait pas pouvoir unifier les législateurs du parti.

Johnson, dont la flamboyance verbale a longtemps été l’une de ses caractéristiques, était largement censé entrer dans le circuit de la parole après avoir quitté ses fonctions. (1 $ = 0,8053 livre)